明年拨款3640万元 华助会再动用储备金援助贫困家庭

来自 / 联合早报

文 /
王康威

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年12月6日 5:00 AM

卫生部长、华助会董事会主席王乙康（右一）与交通部高级政务部长、华助会董事徐芳达（右二），昨早在在新加坡体育城图书馆向低收入家庭分发家庭礼包和上学礼包。（白艳琳摄）
卫生部长、华助会董事会主席王乙康（右一）与交通部高级政务部长、华助会董事徐芳达（右二），昨早在在新加坡体育城图书馆向低收入家庭分发家庭礼包和上学礼包。（白艳琳摄）

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华助会明年预计拨出3640万元，进一步帮助低收入家庭，以及逐步恢复为年长者主办以身心健康为主的活动，因此将从储备金动用200万元。

华社自助理事会预计明年将拨出3640万元进一步帮助低收入家庭，这比今年的3360万元高出约8.5％，意味着华助会须动用储备金。

卫生部长、华助会董事会主席王乙康与交通部高级政务部长、华助会董事徐芳达昨早出席“准备上学咯！”活动，在新加坡体育城图书馆向低收入家庭分发家庭礼包和上学礼包。

徐芳达之后介绍了华助会明年的计划。华助会明年预计拨出3640万元，进一步帮助低收入家庭，以及逐步恢复为年长者主办以身心健康为主的活动，为此将从储备金动用200万元。这是华助会自2014年以来，再度动用储备金，根据2020年财务报告。截至2020年12月31日，华助会储备金超过1亿零637万。

徐芳达说：“我们在疫情期间的花费增加。因为要帮助更多的家庭和他们的孩子，华助会增加了不同的援助计划。2022年，我们也会继续不同的援助计划，同时也会增加活动，在安全的情况下，更好地让乐龄人士参加不同的活动，保持身体健康和心情愉快。”

他解释，过去几年华助会捐款保持稳定，纯粹因疫情期间要帮助更多家庭才会动用储备金。一旦经济好转，需要援助的家庭减少，华助会将更针对性运用资金，继续积累储备金以备不时之需。

华助会“准备上学咯！”活动自2004年以来，帮助低收入家庭为新学年做好准备。今年有来自8800户低收入家庭的1万7600名学生受惠，比去年多出100户家庭和200名学生。

今年家庭礼包总值200元，包含超市和交通礼券；上学礼包则有价值80元的上学用品礼券。为遵守安全距离措施，活动于年4日至6日分别在南洋初级学院和新加坡体育城举行，只允许一名家庭代表在指定地点和时间领取礼包。

华助会也提供较长期就业支援

符传盛（48岁，餐饮业）的孩子明年分别上小一和初级学院一年级，他在疫情间每周须放两三天无薪假，从事行政工作的妻子也失业，家庭收入严重受到影响。他在朋友的介绍下到华助会寻求援助。

他说：“每次开学购买书本和上学用品都是很大的开销，这次还是两个孩子一起开学，华助会的礼券能减轻我们的负担和压力。”

华助会也提供较长期的就业支援。同样领取开学礼包的罗文杰（38岁，送货员）育有两名分别上小学二年级和两岁的女儿，他考取了驾驶重型车辆的四级驾照，考照学费有一半由华助会出。

他说：“疫情期间工作变少，我就去寻求华助会援助，他们在了解我的情况后就资助我提升技能来保住饭碗。”

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