明年拨款3640万元 华助会再动用储备金援助贫困家庭

华助会明年预计拨出3640万元，进一步帮助低收入家庭，以及逐步恢复为年长者主办以身心健康为主的活动，因此将从储备金动用200万元。

华社自助理事会预计明年将拨出3640万元进一步帮助低收入家庭，这比今年的3360万元高出约8.5％，意味着华助会须动用储备金。

卫生部长、华助会董事会主席王乙康与交通部高级政务部长、华助会董事徐芳达昨早出席“准备上学咯！”活动，在新加坡体育城图书馆向低收入家庭分发家庭礼包和上学礼包。

徐芳达之后介绍了华助会明年的计划。华助会明年预计拨出3640万元，进一步帮助低收入家庭，以及逐步恢复为年长者主办以身心健康为主的活动，为此将从储备金动用200万元。这是华助会自2014年以来，再度动用储备金，根据2020年财务报告。截至2020年12月31日，华助会储备金超过1亿零637万。

徐芳达说：“我们在疫情期间的花费增加。因为要帮助更多的家庭和他们的孩子，华助会增加了不同的援助计划。2022年，我们也会继续不同的援助计划，同时也会增加活动，在安全的情况下，更好地让乐龄人士参加不同的活动，保持身体健康和心情愉快。”

他解释，过去几年华助会捐款保持稳定，纯粹因疫情期间要帮助更多家庭才会动用储备金。一旦经济好转，需要援助的家庭减少，华助会将更针对性运用资金，继续积累储备金以备不时之需。

华助会“准备上学咯！”活动自2004年以来，帮助低收入家庭为新学年做好准备。今年有来自8800户低收入家庭的1万7600名学生受惠，比去年多出100户家庭和200名学生。

今年家庭礼包总值200元，包含超市和交通礼券；上学礼包则有价值80元的上学用品礼券。为遵守安全距离措施，活动于年4日至6日分别在南洋初级学院和新加坡体育城举行，只允许一名家庭代表在指定地点和时间领取礼包。

华助会也提供较长期就业支援

符传盛（48岁，餐饮业）的孩子明年分别上小一和初级学院一年级，他在疫情间每周须放两三天无薪假，从事行政工作的妻子也失业，家庭收入严重受到影响。他在朋友的介绍下到华助会寻求援助。

他说：“每次开学购买书本和上学用品都是很大的开销，这次还是两个孩子一起开学，华助会的礼券能减轻我们的负担和压力。”

华助会也提供较长期的就业支援。同样领取开学礼包的罗文杰（38岁，送货员）育有两名分别上小学二年级和两岁的女儿，他考取了驾驶重型车辆的四级驾照，考照学费有一半由华助会出。

他说：“疫情期间工作变少，我就去寻求华助会援助，他们在了解我的情况后就资助我提升技能来保住饭碗。”