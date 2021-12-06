李总理：20年前成功阻止回祈团攻击 我国须加强凝聚力和保持警惕防止日后恐袭

新加坡20年前成功阻止回教祈祷团对我国发动恐怖袭击，可归功于内部安全局以及社区的警惕。李显龙总理提醒，我国须加强社会凝聚力和保持警惕，才能防止日后的袭击。

美国2001年发生九一一（9月11日）恐怖袭击事件后，我国内安局就在同年12月8日展开第一轮对付回教祈祷团（Jemaah Islamiyah，简称回祈团）的行动。

回祈团是九一一恐袭主谋组织卡伊达在东南亚的附属组织，该组织成员当时密谋攻击我国多个重要设施，包括炸毁美国驻新加坡大使馆、樟宜机场、义顺地铁站和输水管道，企图引起恐慌。

李总理昨天在面簿贴文说，幸亏一名够警惕的公众及时通报内安局，才揭发阴谋，并捣毁了回祈团在本地的网络。

他说：“倘若攻击真的发生，我们多年来辛苦建立的和谐和社会凝聚力会严重受冲击。幸好内安局的安保行动以及社区的警惕与支持，有效地削弱了回祈团在本地的网络。”

李总理也说，20年后的今天，内安局和各大安全机构对于不断演变的恐怖威胁始终保持警惕，并不断采取行动。

他强调：“为了确保大家的安全，防止未来发生袭击，我们必须继续加强社会凝聚力，作为社区也要共同保持警惕。”

内安局过去多年共逮捕56名回祈团分子，包括曾从拘留中心逃脱的头目马士沙拉末，以及最早被调查的莫哈末阿斯兰。

近期回祈团在印度尼西亚也再次成为焦点，当地反恐机构上个月底警告，回祈团如今转而渗入主流宗教团体、政府机构及国家政治，更大范围地传播激进主义。

目前没有具体情报显示回祈团计划袭击我国，但内安局指出，当年捣毁本地回祈团的行动，仍警示着我国，须对反恐形势保持警惕，并竭力维护社会和谐与凝聚力。