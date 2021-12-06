卫生部：初步显示奥密克戎较可能使康复者二度感染

初步数据和临床观察显示，奥密克戎毒株传染力更高，比起其他变种毒株更可能使冠病康复者二度感染。

卫生部昨天发表文告，提供新变种毒株奥密克戎的进一步资料。卫生部指出，当局积极和其他国家的卫生部合作加深对病毒的了解，也评估来自南非和其他出现奥密克戎毒株国家的报告，并和受影响国家的专家沟通收取第一手消息。

卫生部长王乙康也在面簿分享文告，并指其中虽然有实用的信息，但关于奥密克戎特征的许多疑问仍然无解。

来自南非和全球的初步临床观察显示，奥密克戎毒株的传染力更高，同德尔塔和贝塔毒株相比，也有更高的二度感染风险，这意味着奥密克戎毒株会使冠病康复者二度感染的概率提高。

针对快速抗原检测（ART）对奥密克戎毒株的敏感度，卫生部说，目前分析显示除了聚合酶链式反应（PCR）检测，ART也能有效判断是否感染冠病，包括感染奥密克戎毒株。检测因此仍有助于尽早侦测和控制病毒传播。

另外，全球目前侦测到的这种病例大多只出现轻微症状，也未造成死亡。常见症状包括喉咙痛、疲惫和咳嗽。

文告说，虽然南非有更多年轻人和儿童因奥密克戎毒株入院，但可能因为当地人口的感染率很高，以及有报告指不少病患是因其他病症入院后才感染奥密克戎病毒，而这些病患也都只出现轻微症状。

卫生部强调，目前还无法确定奥密克戎的严重性，因为相关疫情是最先在年轻人口较多的大学城暴发。据南非专家观察，年轻病患的住院期通常较短，只有一两天。

卫生部下来将收集年长者感染奥密克戎后的情况，以判断毒株是否比德尔塔毒株严重。

全球科学家大多也认为现有冠病疫苗仍对奥密克戎毒株有效，能避免人们染成重症。关于疫苗避免感染奥密克戎和避免重症的效能是否与其他毒株不同的研究正在进行中，更多资料将在接下来几周公布。

目前的共识是，接种冠病疫苗和追加剂仍能对感染任何现有和未来的变种毒株提供保护。

卫生部指出，全球将通报越来越多奥密克戎毒株，新加坡预计也将在边境发现更多病例，之后也有可能传播至社区。卫生部将继续与全球的卫生单位合作研究奥密克戎毒株，并制定最佳的应对措施。

卫生部也呼吁公众继续负起社会责任、遵守安全管理措施，尽早接种疫苗和追加剂。