为租赁组屋孩童 播下科学种子

团队目标是在下来一年扩大至另外四个地区，让至少100名租赁组屋的孩童受益。

组屋底层是不少儿童与他们的朋友制造欢乐回忆的空间，王琎和他志同道合的朋友将科学实验和科技设备带到租赁组屋底层，让孩童有机会参与趣味小实验和动手造机器人，从玩乐中学习。

王琎（31岁，图中后排左一）经常在基层做义工，也在公司参与企业社会责任项目。她观察到不少居住在租赁组屋的孩童较少接触科技设备，也没有机会参与增益课程，于是在去年和两名前同事组成义工团队BYTE，将租赁组屋底层打造成科学与科技实验室。

团队之所以选择在组屋底层办活动，是因为不少孩童本来就喜欢在这个空间和朋友玩乐。“在孩子们熟悉的空间办活动，一方面是希望他们不会联想到平时上学的教室，不要有学业压力，另一方面是他们不必特地搭车到其他地方，只须下楼参加活动。”

BYTE自行策划的科学与科技增益课程，主要针对七岁至12岁孩童，孩童会通过盐水密度试验和动手造微观盆景等趣味活动，学会基本科学原理，较高年级的孩童也会学习制作聊天机器人和电脑游戏等基本科技。

团队目前每周会在义顺租赁组屋举办课程。他们近期参与数码益终身（Digital For Life）全国运动，希望在资讯通信媒体发展局的资助下，将活动扩大至更多组屋区。

王琎说，由于团队由义工组成，器材大多数由善心人士捐赠。“有了资媒局的资助，我们就能租到更先进的器材。我们也希望吸引更多义工，维持一名义工负责两三名孩童的比例，为孩子们提供更好的学习体验。”

有意加入的公众可电邮hello@byte.sg。团队目标是在下来一年扩大至另外四个地区，让至少100名租赁组屋的孩童受益。