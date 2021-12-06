多次用瓶闹钟等打雇主瘫母嘴 女佣监30周

称家务太多压力太大，女佣把气发泄在女雇主的76岁瘫痪的母亲，一个月内用手、瓶子、闹钟等等多次打她的嘴巴，今早（12月6日）被判入狱30周。

艾艾宁（39岁）来自缅甸，她今早承认三项蓄意伤害弱势人士的罪名，另外一项交由法官考加以考虑后被判刑。

庭上揭露，被告受雇于一名52岁女子，住在义顺组屋。受害者是雇主76岁的母亲。女佣除了打理家务，也帮忙照顾受害者。

受害者因为脊椎病和关节炎瘫痪在床上，生活起居都需要由其他人协助。

根据案情，女雇主是在去年8月21日报警，说她的母亲被女佣虐待。

调查显示，被告在去年7月31日至8月18日之间至少六次对受害者动手，每次都会打她的嘴巴。她起初只是用手打受害者，后来开始用闹钟、瓶子等物品打受害者的嘴巴。

每当被告出手，受害者就会缓慢地抬起手尝试挡着，但手都会被被告推开。

被告在调查中承认，她是因为每次工作没做好，不满女雇主骂她，压力太大，所以才会拿女雇主的母亲出气。

雇主在事发后带母亲到医院检查，医生发现她脸上及身上多处有淤伤，但雇主没有让母亲检验内伤。医生指出，受害者因为被人虐待，情绪并不是很好。

主控官指出，被告对完全无法保护自己的年迈受害者下手，虽然没有证据显示伤势严重，但是造成了一定的精神损害，请求法官判她坐牢至少八个月。

完整报道，请翻阅2021年12月6日的《联合晚报》。