梦见夫车撞入树林 醒来获知夫车祸死

“拼命三郎”送货员载5岁儿出门见朋友后迟迟未归，妻子梦见丈夫的车子撞入树林，电话又打不通，提心吊胆下接获丈夫与儿子遇车祸的噩耗。

《联合晚报》昨日（本月5日）报道，昨天凌晨12时13分左右，在中央快速公路（CTE）朝实里达快速公路（SLE）方向，进入实里达西连路支路的路段发生致命车祸。

驾驶货车的黄姓男子（31岁）和他年仅5岁的儿子双双入院，男子事后伤重不治。

死者生前是一名送货员，和妻子育有一名5岁儿子。死者的妻子黄太太（23岁）昨晚在灵堂受访时说，丈夫星期六中午就下班了，下午有事又开着货车出门。

“儿子一向来很黏爸爸，看到爸爸出门，也吵着要一起去，我身体不太舒服，就待在家中休息。”

不料，黄太太晚上休息时梦见丈夫出车祸，车子撞入树林，惊醒后发现丈夫还没有回到家，电话也打不通。她红着眼眶说，她当时感觉非常不安，就打电话给丈夫的朋友询问，但他们也联系不上丈夫。

“我后来用手机应用查看他在哪里，发现他在同一处停留了很久，开导航又发现该处发生车祸，心中立刻有不祥的预感。接着就接到交警的来电，说我的丈夫和孩子出了车祸。”

黄太太连忙赶到现场，当时丈夫已在送院途中，儿子则平安地待在交警身旁。

黄太太原本松了一口气，医院却传来噩耗，说她丈夫的情况危急，并在昨天凌晨1时40分，因身体多处受伤导致死亡。

黄太太赶到医院时，已经来不及见丈夫的最后一面。

“他是个很好的丈夫和父亲，一直都很顾家，努力为我们的生活打拼。朋友们知道他出事后，都纷纷来灵堂吊唁。我从他朋友口中得知，原来他常常把家人挂在嘴边，说我们对他来说很重要。没想到，他却那么突然地离开了我们。”

完整报道，请翻阅2021年12月6日的《联合晚报》。