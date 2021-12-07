退而不休 晚年继续精彩

你希望如何度过你的黄金岁月？你是否想重拾你搁置多年的爱好，或发挥助人为快乐之本的精神？只要尽早规划，你就可以毫无顾虑地在退休后，追求自己想要的生活。

林女士是一名秘书。今年62岁的她正在策划理想中的退休生活，以及如何能在停止工作之后，可以尽情地享受生活。

当她年满55岁时，因为还有工作，所以她决定暂时不从公积金户头中提取她的储蓄。

一直在上艺术课的她，希望能在退休后，全职投入制作美丽的艺术品。

1.考量

根据林女士的年龄和公积金存款额，她将会自动加入公积金终身入息计划，从65岁开始，她就能终身领取每月入息。

林女士选择公积金终身入息递增计划，以便在物价上涨后仍可应付日常开销。（图/SPH Content Lab）

公积金终身入息计划有三个选项（见下文）供她选择。由于她担心退休后物价会逐渐高涨，以致存款不足以应付日常开销，她选择了公积金终身入息递增计划（CPF LIFE Escalating Plan）。

2.计划

公积金终身入息计划中的存款能享有高达6%年利率*的高回报。（图/SPH Content Lab）

林女士使用公积金终身入息估算器**（CPF LIFE Estimator），根据她所想要领取的每月入息数额来估算她需要有多少公积金储蓄。她的储蓄越多，每月入息就越高。

*这包括55岁或以上人士首3万元公积金储蓄的2％额外年利率，和接下来3万元储蓄的1％额外年利率。

**这是为55岁至79岁会员而设计的工具，协助他们根据理想的退休生活，估算出每月所需的公积金终身入息数额。

3. 行动

为了增加每月入息的数额，林女士决定以小额现金定期填补自己的公积金退休户头。

林女士在年满65岁的时候转为兼职员工，以腾出更多时间从事自己的爱好。因为她还不需要这笔款项，她决定不要马上领取公积金终身入息。她每推迟一年领取入息，每月入息就会增加高达7％，最迟可推迟到70岁。

推迟领取公积金终身入息，每月入息可增加高达7%。（图/SPH Content Lab）

林女士在68岁的时候停止工作。她在所选择的公积金终身入息递增计划下，开始领取每月入息。

公积金终身入息计划的三个选项

递增计划

递增计划提供的每月入息，每年会增加2％，即使在物价上涨时，入息仍能协助维持你的生活方式。



递增计划提供的每月入息，每年会增加2％，即使在物价上涨时，入息仍能协助维持你的生活方式。 标准计划

标准计划提供稳定而固定的入息，如果你喜欢比较节约的生活方式，不介意购买能力会因为通货膨胀而逐渐降低，你不妨考虑这个计划。



标准计划提供稳定而固定的入息，如果你喜欢比较节约的生活方式，不介意购买能力会因为通货膨胀而逐渐降低，你不妨考虑这个计划。 基本计划

基本计划是公积金终身入息计划一开始就延续下来的计划，它提供的每月入息比标准计划来得低，也会随着时间而递减。

浏览网站，发掘你的人生目标：cpf.gov.sg/BeReady

要了解更多详情，请浏览网站：www.cpf.gov.sg

注：林女士人物纯属虚构，供说明之用。

【本文由公积金局呈献】