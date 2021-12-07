本地冠病严重病例 少于200起两个多月来最低

本地新增662起冠病确诊病例，而在加护病房或是需要输氧的严重病例自9月25日以来首次少于200起。

根据卫生部昨晚的文告，截至昨天中午新增病例中有638起是社区病例，13起来自客工宿舍，11起从境外输入。每周社区病例增长率从前天的0.66跌至0.64，连续24天低于1。

有四人因冠病并发症逝世，年龄介于81岁至97岁，他们生前都有潜在健康问题。本地目前累计763起死亡病例。

目前有850名冠病病患住院，在加护病房或是需要输氧的严重病例少于200起，是自9月25日192起以来的最低水平。其中47人情况危急，在加护病房接受插管治疗；六人病情不稳定，在加护病房观察；另有142名普通病房病患需要输氧。

全国加护病房的床位为425张，冠病病患使用了53张，151张用于照顾非冠病病患，空置加护病床有221张，整体使用率降至48.0％。

截至昨天中午，本地病例累计26万9873起。

两人确定感染奥密克戎

卫生部也指出，国家公共卫生实验室已完成对两名初步感染奥密克戎毒株的病患的全基因组排序，确定两人所感染的是奥密克戎毒株。

这两名病患是从莫桑比克经南非入境新加坡的44岁男性本地永久居民和从南非回国的41岁新加坡女子。两人已完成疫苗接种，出现的症状轻微，如咳嗽和喉咙不适。他们12月1日入境后就被隔离，未与社区接触。

卫生部今天起不发文告 只在网上更新本地疫情数据

卫生部也宣布，随着这一波德尔塔毒株的疫情趋缓，从今天起停止每天晚上向媒体发布疫情文告。但每晚会继续在网上更新数据，内容与疫情文告相似。

公众仍可通过卫生部网站查询本地疫情，包括新增病例数量、病床数量、冠病病患情况以及接种情况。

根据卫生部网站记录，虽然本地第一起输入型病例是在去年1月23日确诊，但卫生部早在同月4日就开始公布疫情进展，自去年1月20日开始也不间断每晚发布疫情文告。

卫生部也继续关注每周社区病例增长率，确保它低于1才进一步放宽防疫措施。随着疫情减缓，增长率预计将趋向1。社区病例增长率将有助于评估病毒的传播速度。例如，增长率快速增加并持续超过1，显示病毒传播加速，并可能造成新一波疫情。

不过，国大苏瑞福公共卫生学院院长张毅颖教授指出，本地目前改变医疗程序，多数病患是通过抗原快速检测确诊，并在家养病，每天新增病例已不能反映社区真实情况，计算每周社区病例增长率意义不大。

卫生部强调，将继续通过发布文告向公众更新最新进展，例如有关奥密克戎毒株的最新消息。