国会秘书处：向国会汇报辣玉莎事件进展 特委会可在调查过程中提呈特别报告

调查辣玉莎在国会撒谎一事的国会特权委员会上周五深夜公布报告，部分舆论质疑委员会在传召工人党领导人供证之前就发布报告的做法。国会秘书处昨天答复媒体询问时说，委员会会适时向国会提呈最终报告，不过，也会在适宜的时候，及时向国会汇报调查进展。

国会特权委员会是基于本月2日和3日所听取的供证，决定于3日当天向国会提呈特别报告。

调查盛港集选区原议员辣玉莎在国会撒谎一事的国会特权委员会上周五（3日）深夜公布报告，内容引发舆论哗然。辣玉莎在供证中指工人党领导授意她隐瞒真相，而部分舆论质疑委员会在传召工人党领导人供证之前就发布报告的做法。

国会秘书处昨天答复媒体询问时说，委员会会适时向国会提呈最终报告。“不过，委员会也会在适宜的时候，及时向国会汇报调查进展。”

根据国会议事常规第105(2)条，特权委员会可在调查过程中的任何时候，就它认为国会应注意的事项，向国会提呈特别报告。

秘书处补充，特权委员会过去也有发布特别报告的做法。资料显示，特权委员会过去调查已故工人党前秘书长惹耶勒南是否违反国会特权时也曾这么做。

辣玉莎上个月1日在国会承认撒谎。国会领袖英兰妮对辣玉莎提出投诉，国会议长陈川仁依法将事件交由国会特权委员会处理。辣玉莎已于上个月30日退党并辞去国会议席。

国会特权委员会上个月29日召开首次会议后，本月2日和3日传召包括辣玉莎在内的四人供证。另外三人分别是她的秘书助理罗佩英、国会助理林宏麟和一名工人党干部纳登。

据了解，委员会昨天复会，继续讨论下来的调查方向，包括将传召哪些证人。国会秘书处说，除非获成员表决以不同方式进行，否则国会各个特选委员会的会议都是闭门进行。

秘书处也说，委员会的职责是仔细研究与投诉相关的任何事情，并且会不断地审理供证和陈词。因此，有关委员会会议、听证会和可能被传召的人等细节也可能出现更动。

国会（特权、豁免和权力）法令对国会议员的行为，以及与国会议事过程有关的其他人士的行为作出规定，并赋权委员会在调查结束前，传召任何人向委员会作证。

特权委员会将继续就针对辣玉莎的投诉进行调查，如有需要也会继续听证。

工人党本月5日的声明中说，委员会在未取得工人党领导人证词的情况下就发布报告，报告对他们作出了严重的指控。

工人党说，了解到委员会的调查工作仍在进行，因此在适当的场合和时间点作出回应，才是谨慎的做法。工人党秘书长毕丹星本月2日也表明准备好向委员会供证。（部分人名译音）