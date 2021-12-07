把45公斤漂白粉倒入排水道 裕廊东一泳校被罚6500元

裕廊东一所游泳学校将约45公斤的漂白粉倒入公共排水道，被判罚款6500元。

这起事件发生于3月5日，游泳学校Happy Fish Swim School的一名职员将用于消毒泳池的次氯酸钙（calcium hypochlorite）倒入位于裕廊商业大道（Jurong Gateway Road）的校内下水道，然后用消防水管冲洗。

漂白粉进入排水管后引发化学作用并发生爆炸，爆炸巨响吓坏附近餐馆的食客，惊动警方和民防人员到场调查，涉事清洁工则送院检查。

泳校没获准把商用污水排入公共污水管

公用事业局昨日发表文告说，Happy Fish泳校因非法将有害物质倒入公共排水管，上月23日被定罪。由于是初犯，被罚款6500元。

次氯酸钙是一种具高度腐蚀性的化学物质。若以不当方式将其倒入污水管，次氯酸钙在接触污水中的有机物后，会引起化学反应并产生爆炸声响，也会释放大量氯气。所幸这起事件并未造成任何伤亡，也没有对污水系统造成破坏。

公用局的调查显示，Happy Fish泳校没有获得将商用污水排入公共污水管的书面批准，也未聘请有毒化学废料回收公司对化学品进行妥当处理。

文告指出，将有害物质排放到公共污水系统的行为非常不负责任，不仅扰乱废水处理的过程，还会危害维护系统的工作人员的健康及安全。

在事件发生之后的5月19日，公用局、人力部、国家环境局、民防部队以及警察部队向所有泳池经营者和业主发出联合通告，提醒业者如何妥善储存及处理含氯化学品，以免类似事件再次发生。

根据污水处理及排水法令，非法将有害物质排放到公共污水系统、可能危害公共健康及安全的初犯者，可罚款最高达5万元，或监禁最长12个月，或两者兼施。

公众可拔打公用局24小时热线1800-2255-782，通报非法将废水或危险物质排放到公共污水系统的事件。