新科大设立绿色图书馆 推广永续发展观念

绿色永续观念要从小培养，新加坡科技设计大学宣布一系列永续发展计划，包括与西北社区理事会合作，在武吉班让组屋区底层设立由可回收硬纸板制成的绿色图书馆。

新科大新设的永续发展设计中心DesignZ主任戴礼翔教授昨天在一场线上记者会上分享，这是为了鼓励居民捐出旧书，给弱势家庭更多阅读的机会，同时促进书籍的循环利用。计划预计明年第三季之前启动。

戴礼翔说：“这和永续发展有什么关系呢？实际上这是行为塑造。当我们学会分享、学会回收利用我们不需要或囤积的东西时，我们就学会改变对待许多其他物品的行为。”

绿色图书馆也会使用由新科大师生设计的可快装快卸纸制环保材料。来自建筑、工程和信息系统等不同专业的新科大学生，也从设计思维着手参与其中，设计活动推动区内家庭节能省水，以及减少食物浪费。

新科大校长张道昌说：“永续解决方案不仅是倾注资源来建设基础设施……改变行为是一个漫长的过程，因此我们应该从小开始。”

新科大的永续发展计划将“以人为本”作为首要考量，利用科技和设计思维，通过设计“构建一个更幸福的永续世界”。

学校将和公私营机构合作，包括在城市发展（CDL）的支持下，重新设计改造维多利亚街中央公共图书馆底层的绿识小树屋（My Tree House）。树屋于2013年建成，并在2017年翻新，是世界首个为孩童打造的绿色图书馆。

也是新科大建筑与可持续设计核心课程主任的戴礼翔透露，团队计划将绿识小树屋移到更靠近中庭，“让自然阳光和绿意洒在绿识小树屋的中心位置”，并节省电能，预计2023年竣工。

另一个和城市发展的合作项目，是以新的永续建筑模式扩建新加坡植物园内的城市发展绿艺廊，包括新建一个绿色图书馆。

此外，新科大与新加坡保健服务集团也展开长期合作，将樟宜综合医院和预计2030年在勿洛北建成的新综合社区医院，打造成智能、绿色的低碳院区，并在勿洛北院区设立未来健康生活实验室，测试建筑技术、医院设计规划方面的永续解决方案。

新科大位于樟宜的15万平方米校园早前已获得绿色建筑标志白金奖认证。

抱着将校园打造成“永续创新和解决方案的开放舞台”的目标，学校将测试灰水回收和废物转化为能源等技术，到2030年，减少校园碳排放和垃圾量，并提高能源和水利用效率。