吴素婷在求学时期获华助会的免费补习，后来成为义工为低收入家庭学生补习。她目前在新加坡管理大学念会计，希望未来朝法证审计的工作发展，维护正义。

念书时获得华社自助理事会的免费补习，吴素婷后来也成了该组织的义工，为与她一样来自低收入家庭的学生补习。

吴素婷（22岁）感恩在求学过程中获得民间组织的经济援助和助学金等辅助，让她能实现念大学的目标，因此也想尽一分力回馈社会，鼓励其他弱势背景的孩子。她目前在新加坡管理大学念会计，希望未来朝法证审计的工作发展，维护正义。

父亲因健康问题无法工作，一家三口的经济担子多年来落在母亲身上，靠她的登门清洁工作维持。父母养家的辛苦激励吴素婷努力学习，上大学考取文凭，将来有稳定收入，让父母过上好日子。家庭背景促使吴素婷比同龄人早熟懂事，自小会帮忙母亲打理家务，照顾父亲。

考虑到生活开销和家庭责任，她有时得减少与朋友外出。上了理工学院后，她在周末打工帮补家用。性格乐观的吴素婷选择往好的方面想，不执着于自己所缺少的。相反的，她庆幸一路来获得的学习机会。

吴素婷说：“我觉得教育很重要，能让我们掌握一技之长，改善未来的生活。我想通过教育帮助其他孩子，鼓励他们把握每个学习机会。”

除了华助会，她也在Riverlife社区服务当义工，免费为学生补习数学。数学是她的强项，她上理工学院时决定修读会计，并获得新加坡特许会计师协会关怀基金（ISCA Cares）的助学金，直到今年仍获得资助。

她也获选参与ISCA的导师计划，有机会与资深会计师交流并讨教，也因此对法证审计有了一些了解。“我觉得法证审计的工作有意义且富有挑战，在遏制欺诈案上扮演重要角色。我毕业后想先到私人会计事务所累积经验，希望未来有机会到执法机构，往法证审计发展。”