被指“好手好脚”骑助行车 送餐员快速驶碾阿叔脚

“好手好脚”的送餐员被指使用行动辅助工具在商场前快速驶过，不慎碾过六旬阿叔的左脚，过后还向同行抱怨“阿叔走路没看路”，气得阿叔报警，警员到场为双方调解。

事故发生在昨天（12月6日）中午约12时，地点是在三巴旺的太阳广场（Sun Plaza）门口前的走道。

热心读者邓先生经过该处，见警方和医护人员到场，立即通知《联合晚报》。被撞伤的阿叔林耀（63岁）受访时指出，事发前他和妻子刚吃完午餐，从商场走出来，打算到对面的小贩中心打包食物，不料却发生事故。

他说，当时走出商场准备过去对面时，他往右边方向看，一名骑着行动辅助工具的男子却从他左边快速驶过，碾过他的左脚，所幸一旁的妻子赶紧扶着他，他才没有摔倒。

“我动过臀部关节植入物手术，若妻子当时没有即使扶着，摔倒的话后果不堪设想。”

林耀指出，撞到他的送餐员看似50岁，对方虽然以行动辅助工具代步，但却行动自如，能够下车走到店里去取餐，因此他质疑对方为何行动便利，却仍然要用行动辅助工具送餐，并且在商场外走道还骑行得这么快。

“事发后，送餐员虽有停下道歉，我因为感到脚踝疼痛，就到一旁坐着先休息，没想却听到那个送餐员和另一名同行念叨‘是他走路没看路’。”

林耀听后愤愤不平，打算拍下两人照片向送餐公司投诉，怎知另一名送餐员见状后情绪激动，还大声嚷嚷阻止他拍照。

“我马上拨电报警，警方也叫了救护车，医护人员替我检查伤口，确认没有骨折，也吩咐我若事后有问题，须再到医院检查。”

他说，目前脚踝还是感觉发麻疼痛，他决定再观察一阵子，若疼痛持续就会去看医生。

完整报道，请翻阅2021年12月7日的《联合晚报》。