借桌不成上演全武行 瘦摊主扔碗 砸破胖叔头

路过的胖大叔想要借路边摊桌子放东西，但瘦摊主因赶着收摊而不借，两人闹纠纷后上演全武行，瘦摊主扔出瓷碗，砸到胖大叔头破血流，还连挥七八拳打对方；胖大叔也不甘示弱还手，惊动警方到场将两人逮捕。

这起事件发生在前天（12月5日）中午约12时半，地点在实龙岗中路第254座组屋楼下。

两人打架的视频事后被放上面簿和疯传，显示当时一名满脸鲜血的胖大叔，与一名身材瘦削的男子打了起来。

记者昨天走访现场了解情况。一名70来岁的店家事发时在场，他受访指相信两人是因为一张桌子起纠纷。

不愿具名的他说，瘦削的男子是在那边摆摊卖碗盘，当时摊主收好摊位的桌椅准备走人时，经过该处的胖大叔要求跟他借桌子放东西。

“瘦摊主当时好像要赶去其他地方摆摊了，所以不借，哪里知道胖男发脾气。”

据他所说，胖大叔当时飙脏话、比中指、乱骂瘦摊主， 甚至把对方推到墙边；瘦摊主忍无可忍，他挥动手上一个瓷碗砸向胖大叔。

这一砸后，胖大叔马上头破血流，不甘示弱的他也还手，两人直接打了起来，旁人劝都劝不住。

警方受询时证实上述案件，指当天实龙岗中路第254座组屋发生一起打架案。33岁和47岁的男子之后被逮捕。两人拒绝送院。警方调查仍在进行中。

完整报道，请翻阅2021年12月7日的《联合晚报》。