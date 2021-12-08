虽面对强大内外部压力 李总理：我国无意将毒品合法化

李总理昨天在中央肃毒局成立50周年的纪念活动上致辞时说，当局是通过严刑峻法、改造计划以及公共教育三管齐下有效控制贩毒分子及嗜毒人数。

一些国家选择将毒品合法化来控制国内滥用毒品的情况，新加坡也面对越来越大的内外部压力要求合法化，李显龙总理强调，我国无意这么做，也不会跟随他人的脚步。

李总理昨天在中央肃毒局成立50周年的纪念活动上致辞时说，当局是通过严刑峻法、改造计划以及公共教育三管齐下有效控制贩毒分子及嗜毒人数。

他特别提到，近期有不少国家选择将休闲用的大麻等毒品合法化。一些国家因为无法控制国内毒品情况，借将毒品合法化来重新控制局面，也有一些国家被毒品合法化可带来的经济利益所吸引。

“无论是什么动机，这些国家都采取减少毒品危害的手法，鼓励人们‘更安全’地使用毒品。尽管意图是好的，但还是很容易出错。”

年轻一代对毒品态度更开放 李总理：须加强全国教育工作

李总理举例，我国在2002年允许医生为病人开丁丙诺啡（Subutex）作为对抗海洛英毒瘾的处方，但该戒毒药被滥用，不仅嗜毒和死亡人数都增加，随处弃置的针筒也对公众造成危害。政府后来在2006年将丁丙诺啡列为受管制药物，肃毒局还展开一系列扫毒行动。

李总理说，那次的经验是个惨痛的教训，因此我国就算承受着应将毒品合法化的压力，也不会这么做。“我们必须决定什么才对新加坡有效，而不是跟随他人的脚步。”

年轻一代对毒品态度越来越开放，也是个令人担忧的趋势。李总理强调，肃毒局必须加强全国教育工作，通过新方式接触和教育更多人。“作为一个国家，我们也要继续共同理解、相信和支持新加坡对毒品采取零容忍的态度。”

肃毒局于1971年成立，在首10个月里，展开超过1000次扫荡行动，但因当时刑罚不够严厉，贩毒活动没有显著减少。1973年，政府制订滥用毒品法令（Misuse of Drugs Act）加重刑罚，并在两年后开始实施死刑，凡拥有超过15克海洛英者，都会面对死刑结果。

李总理说：“这个严峻刑罚很快就起到威慑作用，贩毒分子变得不太愿意将毒品带进新加坡。”

肃毒局多年来也不断加强监视和执法能力。不过随着贩毒和嗜毒者开始改用电商服务和Telegram等加密通讯应用，李总理指出，当局须善用科技对付这些新的毒品供应渠道。

除了严刑峻法，肃毒局也通过改造计划和公共教育来有效控制嗜毒人数。这包括为年轻嗜毒者及他们的家长提供辅导，并允许部分初犯者继续上学或工作。“这些举措协助他们摆脱毒瘾，更好地重新融入社会。”

公共教育方面，肃毒局和教育部、各大学府和机构合作，通过讲座、展览和比赛等活动，提醒青少年不要接触毒品。

李总理说：“通过有效的公共教育，我们可以在毒品带来更多社会问题前，在上游阶段遏制毒品的滥用。”

经过多年和多方面的努力，新加坡相对来说已是个远离毒品的国家，比其他大部分国家更好地控制毒品。李总理说，肃毒局每年逮捕的嗜毒者人数，已比1990年代中减少大约一半。

不过他也提醒，我国不能掉以轻心。“经验告诉我们，一旦一个社会对毒品成瘾，就要费很大力气和时间才能戒掉毒瘾。”

李总理昨天也在庆祝活动上，为肃毒局50周年纪念邮票和茶几书主持推介仪式。