工人党驳斥前议员饶欣龙对该党领导指控

针对工人党前议员饶欣龙称当年向前秘书长刘程强和党主席林瑞莲交代婚外情指控后，该党领导人建议他保持沉默的说法，工人党发声明驳斥这并非事实。

工人党媒体小组主席贝理安昨天在该党官方面簿发贴文说，刘程强和林瑞莲明确表示，并没有建议饶欣龙对指控保持沉默。事实上，饶欣龙被传召到工人党中央执行委员会说明此事，但他选择不这样做。

饶欣龙之后再发贴文重申之前的说法，他说，任何参与事件的人都知道发生了什么事。他写道：“过去10年都保持沉默后，重提这件事不是出于什么原因，只为记录在案，我交代过这件事。我不会再做进一步说明。”

饶欣龙由刘程强一手提拔，2011年大选刘程强从自己扎根20年的后港区出走，率队出征和攻下阿裕尼集选区，留下饶欣龙成功守住后港区议席。

不料隔年1月，饶欣龙发生婚外情风波。据报道，饶欣龙当时并没解释自己的行为，工人党过后因“不能辜负后港选民的支持和期望”，决定开除饶欣龙党籍。这也引发当年的后港区补选。

饶欣龙前天以英文名Amos Rao在面簿贴文，转载工人党本月2日有关前党员辣玉莎在国会撒谎事件的记者会视频。毕丹星答复媒体询问为何对辣玉莎的处理不同时说，饶欣龙当年面对婚外情的指控后，没向党或媒体交代。

饶欣龙在贴文中说，毕丹星说他当年没有做任何交代是不正确的。他强调在事情被爆出来之前，已向刘程强坦白情况。指控出现后，他也立刻向刘程强和林瑞莲交代，但该党领导人的建议是“保持沉默”。

2012年2月14日，工人党于是以饶欣龙“违背党和人民对他的信心、信任和期望”为由，开除他的党籍。饶欣龙说：“我对这样的说法没意见，但我不能接受毕丹星的说法，因为我的确交代了。”