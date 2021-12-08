旅客从我国飞往特定国家前 冠病检测可选择唾液测试

从我国前往一些特定国家的旅客，如今可选择用唾液样本来做离境前的冠病检测。唾液采样检测属非侵入式，能减少幼童和年长者在检测过程中的不适。

本地医药科技公司路胜基因（Lucence Diagnostics）创办人、总裁兼医务总监陈民汉答复《联合早报》询问时指出，公司本月2日推出使用“SAFER”唾液检测仪的离境前检测服务，尤其吸引带年幼孩子和年长家人出国的旅客。“唾液检测将满足一些旅客的需求，尤其是儿童和年长者比较需要准确但无痛的检测。我们的测试在本地一项针对六岁及以上儿童的研究中获得验证，并且耐受性良好。”

根据路胜网站，今年11月起，美国、澳大利亚、加拿大和日本等几个国家，已接受唾液测试为离境前的冠病检测。即将前往这些国家的旅客可通过SAFER唾液采样器收集唾液样本，由诊所将样本送往路胜的实验室。一般的唾液测试可在24小时内获得检测结果及数码版检测证明。

另外，家庭也可使用快捷服务，在家中进行唾液采样并由专人送往实验室，五小时内就可获得检测结果及数码版检测证明。

离境前的SAFER唾液检测目前只由Gainhealth诊所和远程医疗业者MyDoc提供。陈民汉透露，目前有许多诊所和远程医疗业者对公司提供的唾液测试表达兴趣。

他也说，离境前的SAFER唾液测检服务价格，与聚合酶链式反应（PCR）检测相同。根据Gainhealth诊所热线电话提供的信息，唾液测检服务价格为145元。

陈民汉指出，除了用于离境前检测，SAFER唾液采样器目前也用于定期轮流检测（RRT），作为可替代鼻拭子采样的非侵入式检测方式。公司也为香港和一些东南亚国家的诊所供应SAFER唾液采样器，以进行冠病检测。

《联合早报》向卫生部询问有关使用唾液样本作为离境前冠病检测的更多详情，截稿前未得到回复。