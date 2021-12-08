撞倒路牌电眼再撞两车 私召车司机撞后逃被捕

一辆私召车疑为了闪避路人而冲上路肩，再撞上路旁的路牌、警方电眼和电箱，甚至差点撞进一家烧烤餐厅。肇祸的车辆事后不仅没停下，还倒车驶入芽笼小巷，接连再撞上两辆汽车后逃走。

这起车祸发生在上周三晚上约9时30分，地点在靠近芽笼13巷的芽笼路。

警方受询时证实这起交通事故，一名29岁男驾驶者开车逃逸时撞上一辆停着的汽车和一辆行驶中的汽车，男子事后因交通和毒品相关罪行被逮捕。另外，车上一名32岁女乘客也被捕，案件还在调查中。

据面簿专页“Singapore Incidents”上传的视频，事发地点的路牌和装有警方电眼的柱子都被撞倒。

据了解，肇祸的车子是一辆蓝色私召车。记者昨天走访事发地点，住在附近店铺二楼的目击者受访时指出，当时私召车在芽笼路行驶，到交通灯时有两名行人在过马路，私召车疑为了闪避他们，才冲上路肩。

“造成车祸后，私召车的驾驶者不仅没停下，还马上倒车转入芽笼13巷，撞到停放在路旁的汽车右车尾，跟着来到小巷和沈氏道的交界处时，又撞上一辆行驶中的德士，导致德士的车门都被撞凹。”

由于灯柱上装着电箱，灯柱被撞倒后电箱也跟着倒下，电力受影响，导致灯柱后方的烧烤餐厅一度停电。

烧烤餐厅老板周先生（35岁）受访时指出，当时店里客满，有将近15人在内用餐，事发时他正在店门口招待客人，眼见私召车撞倒灯柱，他吓了一跳。“我回过神时，眼见车子就要逃跑，我还大声喝止，但是车内两人眼神看似呆滞，离开时还撞上其他汽车。”

他说，当时有些顾客才刚开始用餐，有些顾客的食物还未煮好，停电后厨房无法准备食物，只能暂停营业。“招牌被灯柱砸坏了，修补至少要3000元，加上停电无法营业，损失共约3万6000元，全都要自行承担。”

附近另一家餐馆老板胡先生受访时说，警方在事发10分钟后就赶到现场。他指出，警员在多处放置三角锥，还拉起了封锁线，在现场进行调查。

民防部队回复《联合早报》询问时指出，事发后民防人员到场，查看一名受轻伤的人，不过他拒绝送院。