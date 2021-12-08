傅海燕：企业应把握绿色经济机遇 为我国减排目标出一分力 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢慧菁 发布 / 2021年12月8日 5:00 AM 城市发展集团首席可持续发展官晏洁慧（左）及PALO IT公司董事经理文森，恭贺对方企业获得新加坡可持续发展企业奖大型企业及中小型企业组别总冠军。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 配合2030年新加坡绿色发展蓝图，政府推出多种奖励措施，各领域企业受促把握绿色经济作为增长机遇，为我国减排目标出一分力。永续发展与环境部长傅海燕说，本地在进一步减排方面所需的许多技术和商业模式，目前尚未完全开发或具商业可行性，未来需要各行业之间建立合作伙伴关系，以开发新技术、价值链和商业模式，从而以可负担方式，改变现有的生产和消费模式。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 气候变化 傅海燕 可持续发展 企业 城市发展集团 研究：七成性活跃中年妇女出现性功能障碍 荷尔蒙治疗有助改善 通话忘年之交