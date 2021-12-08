傅海燕：企业应把握绿色经济机遇 为我国减排目标出一分力

配合2030年新加坡绿色发展蓝图，政府推出多种奖励措施，各领域企业受促把握绿色经济作为增长机遇，为我国减排目标出一分力。

永续发展与环境部长傅海燕说，本地在进一步减排方面所需的许多技术和商业模式，目前尚未完全开发或具商业可行性，未来需要各行业之间建立合作伙伴关系，以开发新技术、价值链和商业模式，从而以可负担方式，改变现有的生产和消费模式。