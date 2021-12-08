伊布拉欣中学疫情中调整计划 让学生在校园内体验户外学习 订户 来自 / 联合早报 文 / 卢凌之 摄影 / 陈渊庄 发布 / 2021年12月8日 5:00 AM 中二学生李小米（13岁，右）和雨佳（Yugathisswary D/O Krisnan，14岁，左）是好朋友，两人经过一番努力终于把火炭点燃。老师也为每组学生备好额外水源，一旦发生意外，能及时浇灭火源。（陈渊庄摄） 字体大小: 小 中 大 不能集体户外露营烹煮晚餐？那就在校内学习揉面团炭烤面包；无法出国浸濡？那就通过视讯远程探索日本乡村文化与环保生活吧。伊布拉欣中学自2005年推出的户外学习体验项目（Outdoor Learning Experience，简称OLE）今年因冠病疫情受阻，教师巧妙地调整了学习计划，力求不让中二学生错过锻炼生活技能和开拓视野的宝贵机会。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 伊布拉欣中学 户外学习 冠状病毒19 永续生活 教育 研究：七成性活跃中年妇女出现性功能障碍 荷尔蒙治疗有助改善 通话忘年之交