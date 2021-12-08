伊布拉欣中学疫情中调整计划 让学生在校园内体验户外学习

不能集体户外露营烹煮晚餐？那就在校内学习揉面团炭烤面包；无法出国浸濡？那就通过视讯远程探索日本乡村文化与环保生活吧。

伊布拉欣中学自2005年推出的户外学习体验项目（Outdoor Learning Experience，简称OLE）今年因冠病疫情受阻，教师巧妙地调整了学习计划，力求不让中二学生错过锻炼生活技能和开拓视野的宝贵机会。