吴碧霜每隔两周会打电话给两个素未谋面的朋友。他们虽然比她年长30多岁，但每次通话可畅谈一小时，宛如知心好友。

三年前为协助孩子备考而辞去土地规划师的全职工作，吴碧霜（46岁，自雇人士）在子女都考完O水准后，选择放慢生活步调，通过义顺关爱新加坡义工综合中心参与远程友伴服务。

今年8月开始，吴碧霜和来自瑞那拉耶拿教会（Sree Narayana Mission）的吴女士和梁先生定期通话。已80岁的两人往年积极参与乐龄中心活动，但由于不擅长科技，也不懂英文，因此当活动因疫情转到线上时都无法参与。

吴碧霜说：“他们年纪大，不敢去人多的地方，通常是到户外骑脚踏车或去照顾孙子。现在多一个人陪他们谈天，能为他们的生活增添新活力。”

吴碧霜曾是家族中的长孙，就读中一时受长辈所托，与独居的曾祖母同住一年。“当时曾祖母也是80岁，从小与家中长辈交流，让我进一步了解他们的需求，以及如何与年长者相处。”

即便是义工和受惠者，友谊也并非单向，电话陪伴更能成为一个相互疗愈的过程。吴碧霜记得有一回她因父亲生病而情绪低落，梁先生的欢声笑语就为她扫除了一些阴霾。“他很乐观健谈，当时正值奥运会，他很兴奋地和我分享他年轻时参与的体育项目，给我传递很多正能量。”

相识了几个月，每两周一次的通话成了彼此不必言说的约定。“我不论身在何处都能为这些年长者送出关怀。有时不用多说什么，知道他们没事就好。”

对志愿服务有兴趣的公众可上网。