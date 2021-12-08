赴英国旅行 妻卧尸酒店套房 狮城商被控谋杀

新加坡夫妇到英国旅行，51岁妻子大清早被发现卧尸旅店套房，50岁丈夫事后因为涉及谋杀而在同天被捕，过后被控谋杀。

事故发生在星期一（12月6日），地点在英国纽卡斯尔（Newcastle）的The County Aparthotel酒店。

根据英国广播公司（BBC）报道，死者是51岁的白映玲（Pek Ying Ling），涉嫌谋杀她的是50岁的冯顺禾（Fong Soong Hert），两人是夫妻关系。

据报道，当地警方于星期一早上7时15分（新加坡时间下午3时15分）接获通知，指死者在酒店套房被人发现时，已经没了心跳呼吸。该酒店是一家四星级酒店，位于泰恩河畔新堡，距离皇家剧院不到一公里。

医护人员到场后马上施救，无奈经过一番抢救后，死者还是没有反应，最后当场被宣告死亡。警方展开调查后，同一天早上将涉案的冯顺禾逮捕。

根据婚姻注册局记录，两人于1994年共结连理，结婚27年。

根据会计与企业管制局（ACRA）的资料，死者于1999年创业，于6月开设一家举办展览活动的公司TAAG CONCEPT，但在同年12月结业。

嫌凶曾注册数公司

2001年，死者的丈夫（嫌凶）在一个月内注册三家公司，分别经营批发生意、展览活动举办方、进出口贸易等。

嫌凶过后还开设了数家培训公司，而死者则于2014年做回老本行，再次注册一家EPIC TIMES PTE. LTD.。

冯顺禾将于明年1月7日在当地受审。（人名译音）

完整报道，请翻阅2021年12月8日的《联合晚报》。