妻子家中临盆 丈夫帮忙接生

临盆在即的孕妇肚疼上厕所， 宝宝迫不及待提前三天出生，丈夫迅速扶妻回房帮忙接生，5分钟后诞下千金。

热心读者陈女士（ 61岁，主妇）拨电《新明日报》24小时热线通报，32岁的女儿前天（6日）上午11时21分左右，在家中诞下第二胎，所幸母女平安。

她绘述，已有一女的女儿当时已怀孕39周，临盆在即，预产期原是明天，没想到外孙女迫不及待地要来到这个世界，提早三天出世。

“ 女儿当天肚疼上厕所，女婿忙着电召救护车时， 突然听到女儿大喊‘头出来了’，连忙跑进厕所，扶着女儿回到床上休息。”

女婿原本要直接带女儿去医院，因此就致电陈女士求助，让她上门帮忙照顾2岁大的外孙女。她就住在隔壁座组屋，接到通知就匆忙赶到女儿家，没想到女儿来不及送院生产，她也只能紧张地守在房外，帮忙照顾外孙女，女婿则在房内帮忙接生。不到五分钟，她就听到房内传出婴孩的哭声，这才终于放下了心中大石。

“女婿致电救护车，通知宝宝已经出生了，三名医护人员约中午12时抵达，立即检查妈妈和宝宝的情况，过后帮忙剪下脐带，然后立即送她们去竹脚妇幼医院。”

女婿则是带外孙女去自己父母的家后就赶往医院，她则留在女儿家，清理床上与厕所的血迹。

“之前听闻有孕妇在德士内生产，倒是没想到自己的女儿会在家中生产，算是意外之喜。”

完整报道，请翻阅2021年12月8日的《新明日报》