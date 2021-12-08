三兄弟开赌博网站 5年净赚逾百万元 排行最小弟弟认罪

三兄弟经营网上非法博彩集团长达五年，集团靠非法收注每周可赚取逾110万元盈利，该集团四年前被警方捣毁并逮捕49人，其中一名兄弟今早（12月8日）认罪，庭揭他五年来净赚超过100万元。

被告薛少文（译音，56岁）是三兄弟中排行最小的，也是三人中第一个认罪的被告。他面对61项控状，包括抵触有组织罪案法令（Organised Crime Act）、远程赌博法令和抵触贪污、贩毒和严重罪案法令等。他今早承认七项，余项交由法官下判时一并考虑。

根据案情，除了被告和涉案的两个哥哥，原本有另一个兄弟也参与。他们在2011年决定开设自己的赌博网站，并聘请多人帮忙经营和收取赌注。不过，其中一名兄弟在网站开设约三个月后就退出，剩下三兄弟继续主导该集团。

该集团组织复杂庞大，他们除了自己领导一个支部直接收注外，属下还有两个负责收注的支部。各支部都有自己的领队、跑腿和多名向赌客收注记录的代理等。

三兄弟属下另有专用跑腿、行政人员和确保网站正常运作的科技人员等。代理收到的赌注和需分发的奖金都由跑腿代劳传送，代理再向领队领取佣金。

调查显示，他们每周三天收注，每周可收取逾110万元。案情显示，从2015年2月到2016年11月，集团共获得9768万元盈利。

其中，被告从中抽佣15%，也从赌客赢取的奖金中额外抽取5%至10%佣金，他每个月可赚取近2万元，五年来净赚超过100万元。

警方在2016年捣毁该集团，其中49人落网，包括主谋三兄弟，另有多人还在逃。

完整报道，请翻阅2021年12月8日《联合晚报》。