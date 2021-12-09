格兰富与新加坡理工学院合作 培养人才研发可持续方案

新加坡理工学院与国际领先水泵制造商格兰富合作，通过人才培养和可持续发展的教育，共同开发节能节水的智能方案，帮助本地工业领域实现可持续发展。

格兰富（Grundfos）昨天同新加坡理工学院签署为期三年的谅解备忘录。配合2030年新加坡绿色发展蓝图，双方将合作为业界制定可持续发展方案，以及推出可推动联合国可持续发展目标的计划。