格兰富与新加坡理工学院合作 培养人才研发可持续方案 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年12月9日 5:00 AM 格兰富新加坡公司的工厂经理莫雷诺（右一）昨天带新加坡理工学院计算、化学与生命科学综合组兼工程系合作关系高级主任罗耀昌（左二）和新加坡理工学院副校长（事项发展）潘慧珠（左三）参观本地的厂房设施。（特约张荣摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡理工学院与国际领先水泵制造商格兰富合作，通过人才培养和可持续发展的教育，共同开发节能节水的智能方案，帮助本地工业领域实现可持续发展。格兰富（Grundfos）昨天同新加坡理工学院签署为期三年的谅解备忘录。配合2030年新加坡绿色发展蓝图，双方将合作为业界制定可持续发展方案，以及推出可推动联合国可持续发展目标的计划。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡理工学院 可持续发展 借助科技掌握健康 数码