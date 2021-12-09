民防设高级医护官课程 让没有相关文凭者圆医护梦

订户

来自 / 联合早报

文 /
罗妙婷

发布 / 2021年12月9日 5:00 AM

孙畅（左）和刘衍岑是首批参加高级医护官课程的新生。与现有医护官不同，完成课程后，高级医护官得在消防局医务处当队长，带着队友跑现场，担起现场总负责人的职责。（叶振忠摄）
孙畅（左）和刘衍岑是首批参加高级医护官课程的新生。与现有医护官不同，完成课程后，高级医护官得在消防局医务处当队长，带着队友跑现场，担起现场总负责人的职责。（叶振忠摄）

字体大小:

以往要当医护官须持有相关文凭，如今无论来自任何科系的大学毕业生，都能通过民防部队新开设的“高级医护官”课程，一圆当上医护人员的梦想。

随着新加坡人口老龄化，寿命也越来越长，民防部队的医务处处长杨明华助理总监说：“民防部队的医务处须改革，以达到更高的服务水平”。

为此，民防部队开设新的“高级医护官”（Paramedic Senior Officer）课程，栽培高级医护官带领医护人员，成为领导世界医护服务水平的医务处。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容