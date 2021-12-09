民防设高级医护官课程 让没有相关文凭者圆医护梦 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年12月9日 5:00 AM 孙畅（左）和刘衍岑是首批参加高级医护官课程的新生。与现有医护官不同，完成课程后，高级医护官得在消防局医务处当队长，带着队友跑现场，担起现场总负责人的职责。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 以往要当医护官须持有相关文凭，如今无论来自任何科系的大学毕业生，都能通过民防部队新开设的“高级医护官”课程，一圆当上医护人员的梦想。随着新加坡人口老龄化，寿命也越来越长，民防部队的医务处处长杨明华助理总监说：“民防部队的医务处须改革，以达到更高的服务水平”。为此，民防部队开设新的“高级医护官”（Paramedic Senior Officer）课程，栽培高级医护官带领医护人员，成为领导世界医护服务水平的医务处。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 高级医护官 民防部队 课程 借助科技掌握健康 数码