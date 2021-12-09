民防设高级医护官课程 让没有相关文凭者圆医护梦

以往要当医护官须持有相关文凭，如今无论来自任何科系的大学毕业生，都能通过民防部队新开设的“高级医护官”课程，一圆当上医护人员的梦想。

随着新加坡人口老龄化，寿命也越来越长，民防部队的医务处处长杨明华助理总监说：“民防部队的医务处须改革，以达到更高的服务水平”。

为此，民防部队开设新的“高级医护官”（Paramedic Senior Officer）课程，栽培高级医护官带领医护人员，成为领导世界医护服务水平的医务处。