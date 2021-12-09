买手机没“熟客价” 男子带人带刀刺伤店员

35岁男顾客疑不满手机店员工不肯给他“熟客价”，气冲冲离开，还两度折返到店里争论，最后一次上门时带了三人到店里怒骂员工，他甚至亮出剪刀刺伤对方，过程中自己也受伤送院，最后因持危险武器蓄意伤人而遭警方逮捕。

这起事故发生在上星期天（12月5日）晚上约8时，地点在芽笼路一带的一家手机店里。

《联合晚报》接获读者通报后走访事发地点，手机店老板告诉记者，事发时他并不在场，是三名员工值班，当时一名男顾客到店内要买手机，员工开价后对方不满意，嫌价格高，气冲冲地离开，然而过了不久又倒回来两次骂他的员工。

他指男顾客第三次回到店里时，还带着三名壮汉过来。“男顾客依然不满员工开的价格，与员工吵起来，一言不合之下就起争执，他还拿出剪刀刺伤我的员工。”

事发时在附近咖啡店吃饭的一位不愿具名的食客指出，当时现场来了四五辆的警车还有一辆救护车，警察一直进出手机店，相信是在进行调查。

据《联合晚报》了解，男顾客与员工起争执的过程中，自己的手部也檫伤，脸部也肿起来，因而被送往陈笃生医院。

警方受询时表示，当时接获一起打架的通报，一名35岁的男子在意识清醒的状态被送院，最后因持危险武器蓄意伤人被逮捕，警方调查还在进行中。

疑不满零售价太高 双方就大吵了起来

附近同行透露，男顾客相信是要到手机店以“熟客价”购买手机不果，一气之下才会发生冲突。

记者走访时，一名自称是附近同行的男子透露，他曾与该手机店的老板合作，能够到店里以较低的批发价格拿货，一些相熟的顾客也能以此价格购买手机。

“闹事的男子可能从别处得知消息，便到手机店要求以‘熟客价’买手机，但老板和员工都不认识对方，也不会随便以便宜的价格卖给他，相信男子不满零售价太高，不满之下就吵了起来。”

员工手被刺伤 男顾客没道歉

手机店员工手部被刺伤，男顾客没道歉，手机店老板自行承担员工医药费。

针对此起事故，民防部队受询时指出，一人过后被送院，另一人则受轻伤，医护人员替对方检查伤势，不过该伤者拒绝送院。

手机店老板指出，员工与顾客在起争执时手部受伤，事发后有到医院去验伤做检查，但是目前已经无大碍。

他说，男顾客在闹事后也没回来道歉或赔偿医药费，最后他还得要承担员工的医药费。