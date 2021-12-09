疑与父起争执 女郎13楼抛下脚车电池起火

清晨疑跟父亲起争执，20岁女子疑盛怒之下，将一排电动脚踏车电池从13层丢下楼，电池落地后发出一声巨响，紧接着在靠近草坪处起火开始烧起。附近居民尝试用水桶盛水灭火，电池碰水后突然传出爆炸声，吓得众人四下闪躲，幸好火势随之熄灭，无人在意外中受伤。

事件发生于昨日（12月8日）早上10点45分，地点是荷兰弄（Holland Close）第6座组屋。

组屋底层正好是一家咖啡店，当时不少摊贩都听见巨响。林女士（50岁，摊位助手）告诉《联合晚报》，当时她正在摊位里忙着，户外突然传来“砰”一声巨响。她从摊位望出去，发现地上靠近草坪处有不明物体开始燃烧，冒出浓浓黑烟。

目击者李小姐（28岁）事发时正好经过现场，看见一块金属掉落靠近草坪的人行道。她走上前查看，发现是一块长方形金属，金属块的两头跟着冒出火苗，开始烧了起来。

她形容：“市镇会人员当时就在附近，他们赶紧用水桶盛水灭火，怎知一桶水浇上去，电池就发出‘砰！’的爆炸声响，把我们都吓了一跳。”

幸好火势之后就熄灭，民防、警方也很快赶到现场，将事发地点围起进行调查。

住隔壁座组屋的赖女士（73岁）昨天上午约11时经过现场，看到警方拉起封锁线，附近停了一辆大型消防车和几辆警车，另有一辆救护车则在附近待命。

据《联合晚报》了解，事故是因为13楼一户人家的家庭纠纷引发的，一对父女凌晨时分不知何故发生争吵，20岁女儿一气之下将电单车电池抛出窗外。

警：20岁女涉鲁莽行为助查

民防部队受询时说，火患由一排电动脚踏车电池引起，当局抵达时，火势已被公众用水浇灭，无人在意外中受伤，火患起因仍在调查中。

警方则透露，一名20岁女子因涉及鲁莽行为目前正在协助调查。

完整报道，请翻阅2021年12月9日的《联合晚报》。