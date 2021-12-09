八旬翁开旧货店卖娘惹餐 筹款救济上百孤儿

在菲律宾和印度尼西亚开创孤儿院，本地八旬慈善家在冠病期间无法亲自送物资到印尼，于是“重拾锅勺”卖娘惹餐，加上义工制作饼干糕点，筹款后汇款到印尼，让孤儿们可以饱腹上学。

今年83岁的黄坤冠在菲律宾和印尼设立了三间孤儿院，资助上百名无家可归的孤儿。他在波东巴西1道第120座组屋底层开了一间“旧货杂货店”。在冠病暴发前，他会筛选居民捐出的值钱旧物，送到菲律宾和印尼后脱售，借此为孤儿院筹集经费。

黄坤冠受访时说，自冠病暴发后，公众捐赠的旧物增加了好几倍，以前是一个月寄三箱物品到菲律宾，现在几乎每周就可集合三箱物品寄出。然而印尼的孤儿院送物资却面对困难。

他说：“以前我是每个星期亲自送物资到印尼的峇淡岛，现在因疫情封锁边境，改成汇钱过去，由那里的义工买物资和给孤儿们钱。”

由于黄坤冠退休前曾经营餐饮业，也曾当过30年的厨师，擅长煮泰国餐和娘惹餐，于是他决定亲自下厨，让公众可以上网订购娘惹餐。

‘除了娘惹餐外，我们也有出售饼干、糕点和芝士蛋糕。”

黄坤冠出生于峇峇娘惹家庭，所煮的都是传统口味的地道娘惹餐，“这些都是我从父母那里学来的。”

这位年过80岁的慈善家，不像其他阿公在家含饴弄孙，却得日夜为了上百名孤儿奔波，但他却从不喊累，“我们在菲律宾资助的孤儿学习成绩很好，有几个已经上了大学了，我觉得很开心。”

完整报道，请翻阅2021年12月9日《联合晚报》。