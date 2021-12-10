公厕清洁人人有责 保持卫生预防病菌传播

你在家中使用厕所后，都会抽水清洗马桶、垃圾也不会乱丢吧？在使用公共厕所时，人人也该具有如同使用自家厕所的清洁意识和卫生习惯，培养卫生好习惯，合力保持公厕的清洁，预防病菌的传播。

新加坡倡导公厕卫生已有多年，甚至在2013年发起，将每年的11月19日定为“世界厕所日”，获得了联合国的认可。

在国内，公厕清洁运动始于1983年，至今已推行数十载，虽然公厕清洁已有所改善，但成果还需要全民参与，继续努力。

今年，环境局和公共卫生理事会再次推出“公厕清洁运动2021”，鼓励公众通过4个简单步骤，培养良好清洁习惯。

咖啡店和小贩中心 厕所清洁评价最低

有些人宁可强“忍”，也不用咖啡店和小贩中心的厕所，因为很多人认为这些地方的厕所又脏又臭。

新加坡管理大学在2020年进行的“厕所工程”（Project Waterloo）调查显示，和2016年相比，本地咖啡店和小贩中心的厕所清洁水平有所下降。在5948名接受调查的人当中，大约有25%表示不会使用咖啡店和小贩中心的厕所，而其他有使用这些厕所的人，也有60%认为厕所的清洁程度需要改进。

管理大学在今年2月到5月间，再次展开一项“公共清洁满意度”（Public Cleanliness Satisfaction Survey）调查，很多21岁到34岁的人认为，咖啡店和小贩中心厕所的清洁满意度最低。最让人不能忍受的情况是：厕所马桶座或尿池很肮脏，以及厕所有异味。

公厕装饰美观 鼓励清洁好习惯



“公厕清洁运动2021”在11月展开宣导活动，包括在多家咖啡店的公厕贴上新壁纸、镜子贴纸和海报等，鼓励公众要有良好卫生习惯。（图/联合早报）

报载，很多时候，肮脏的厕所让人只想尽快离开，顾不得公共卫生，造成使用者无心保持清洁；反之，干净和设备齐全的厕所，会引发大家的公德心和文明意识，鼓励大家一起保持公厕清洁，也更容易维持卫生。

因此，接下来有100多个小贩中心、福州咖啡酒餐商公会旗下120家咖啡店的公厕，将贴上新壁纸、镜子贴纸、海报，以及摆设盆栽等，把公厕装饰得更清洁美观，鼓励公众负责任地使用厕所，把公厕当作使用自家厕所那样，保持清洁和环境卫生。

此外，国家环境局也推出公厕设计比赛，鼓励青少年为改善公厕卫生参与设计。比赛吸引了50组大专学生参与，有些从设计或材料方面下手，例如使用防菌耐用的门板，有防渍纳米涂层的马桶，更容易保持厕所清洁。

保持公厕清洁 不能只靠清洁工

根据国家环境局的厕所管理原则，厕所必须依据人流，每半小时到两小时清洗一次，连马桶要洗刷的次数和程序都清楚列明。但是，保持厕所清洁不只是清洁工的责任。

公厕如果单靠清洁工来维持，确实不是长久之计，人人都必须发挥公民意识，公厕才能持久保持清洁

一名咖啡店清洁工曾在受访时提出，他们每天会清洗厕所至少三次，不过，碰到有公众用完厕所后马桶不抽水，把卫生纸甚至卫生棉乱丢，他们的努力就毁了。

如果依赖清洁工人来维持厕所的卫生，那么业主的成本和负担将加重，最终转嫁给消费者。尽个人公民意识保持卫生，也有助减低细菌和病毒通过污染表面传播的风险，对业者、顾客和摊主都有益。

保持卫生4步骤 不费力就能做到

保持厕所卫生并不困难，大家都能通过4个简易步骤，合力让公共场所的厕所，媲美自家厕所的清洁度：

彻底冲干净（Flush）

新加坡的多数厕所都有自动抽水感应器，但有时冲水系统未必操作正常，完事后不妨回头看看是否已经冲洗干净，不然再启动系统多抽一次，只是举手之劳而已。

保持马桶座洁净（Clean）

马桶座圈是用来坐的，不是用来蹲的，如果不小心弄脏了，请为下一名使用者着想，清理干净。

把垃圾投入垃圾桶（Bin）

如果你在家里不会把脏纸巾和卫生棉丢在地上，在使用公厕也就不应该这么做，而是把垃圾丢进垃圾桶，别丢在地上或洗手盆周围。

保持地面干燥（Dry）

洗手后不要乱甩水，湿漉漉的地板容易让人滑倒，导致细菌滋生。用纸擦干手或用烘干机烘干，就能避免水滴弄湿四周。

艺人载歌载舞 灌输如厕好习惯

如厕是极为隐私的事，不过环境局的教育与宣传小组却能发挥创意，和一些艺人合作，在歌舞和娱乐中灌输使用公厕的卫生意识，给人留下深刻印象。

这包括艺人在TikTok上用饶舌（rap）和简单舞蹈的形式，提醒大家要记得抽水、擦干马桶座、保持干爽和把垃圾丢进垃圾桶，很多观众纷纷仿效发送类似视频，引起谈论。

此外，因疫情而搬到网上举行的歌台节目中，本地知名艺人也以华语和方言说笑的方式，鼓励年长者在使用公共厕所时，尽个人责任保持清洁。



要了解更多如厕卫生好习惯，请浏览国家环境局网站：https://www.go.gov.sg/neaptc

【本文由国家环境局呈献】

