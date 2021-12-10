Rags to Peaches创办人郑佩华2012年到日本旅行时第一次接触到口金包，从此迷上它，也重拾缝纫的爱好，之后更放下教鞭，转为售卖手工包。

自从九年前的“邂逅”，郑佩华便与口金包结下不解之缘，如今还创业售卖亲手缝制的口金包，希望与有缘人分享这份爱。

Rags to Peaches创办人郑佩华（36岁）曾当过教师，2012年到日本旅行时第一次接触到口金包（Gamaguchi Bag）。她笑说：“我对它一见钟情。它的设计虽然不复杂，但很迷人。一旦爱上，就很难只买一个便停手。”

从那时起，郑佩华就有了一个梦想——希望有朝一日能学会缝制口金包。就在2017年，她一步一脚印地实现了这个梦想。

那年，郑佩华的丈夫远赴英国伦敦深造，她也请了长假随行。为了让自己在伦敦的日子过得更充实，她重拾对缝纫的爱好，也上课学习制作口金包。她说：“我的父母都是裁缝师，所以我从小就学缝纫，但比起衣服，我对缝布包更感兴趣。”

郑佩华透露，一开始缝纫只是兴趣，但随着缝制的布包越来越多，她也有了售卖手工布包的念头。“我的生意就这样在伦敦的住所内开始。2018年回国后，经过深思熟虑，我决定放弃回学校教书，而是把这门生意继续下去。虽然收入大减，但我不后悔。”

郑佩华起初卖购物袋和小饰品，去年开始专卖口金包。她说：“我只选择我喜欢的布料，每个设计只做一两个，材料都是从海外进口。”

每次收到顾客的留言，说对包包很满意时，她都会高兴一整天。“这些留言是对我的创意和手工的肯定，也带给我很大满足感……希望有一天可以开一间小小的店，与更多人分享。”