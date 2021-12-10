16岁犯罪到61岁 阿叔被控178次

61岁阿叔打从16岁起就触法，22岁开始破门行窃，至今被控178次，最近一次被判监18年，去年才刑满释放，昨（12月9日）又因偷窃被打回牢房。

被告是61岁的吴来成（译音），他被控两项罪名，分别是于今年8月24日早上，在后港8道第502座组屋试图潜入一个单位，不成功后，又破门行窃另一单位。

控方要求判监18年预防性监禁，并列出了被告犯案累累的背景，包括16岁就开始触法并被治罪，其中至少三次的犯罪可被判监两年以上，而最终被判监的也至少两次。

控方在陈词书中揭露，被告从1981年至今，被控178次的破门行窃罪行，直指被告死不悔改，改造也无用。

案情披露，被告2002年因12项擅闯和破门行窃罪而被判18年预防性监禁，以及24下鞭刑。2020年2月12日，被告获特准释放（released on licence）。

不过，即使经过了漫长的铁窗生涯，被告刚释放约一年就再犯罪。这次的判前报告也指出，他有中等的再犯几率，属于出狱两年后，有三成几率再犯的囚犯群。

此外，监狱官的备忘录观察到被告的身心健康都属于良好情况，无碍于判处预防性监禁。控方要求18年预防性监禁，并直言，若非被告已61岁，会要求判处更久的刑期。

阿叔在庭上求情称，被释放后压力大。他失去了朋友，要借钱也找不到人，所以才会找上阿窿，对方却恐吓说会烧兄弟的屋子，他走投无路才走回头路。

他频频在庭上表示知错了，不会再犯，恳求求法官给他最后一次机会。

法官综合双方说法后，判被告预防性监禁15年。

完整报道，请翻阅2021年12月10日的《新明日报》。