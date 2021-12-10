前女经纪卖假保险 骗女摊位助手27万棺材本

声称自己和家人都欠阿窿急需钱还债，前女保险经纪卖假保险，骗走67岁女摊位助手27万3000元棺材本！女摊位助手的家人察觉不妥，拆穿骗局后，前女保险经纪还央求家人别报警，并答应把钱吐出来，但她最终只还了2万多元，家人愤而报警。

这名前女保险经纪是41岁的杜雪玲（译音），她后来被捕，被控10项欺骗及伪造文书的罪名。她承认其中四项罪名，余项交由法官下判时加以考虑。案展下周三（15日）下判。

被告在2013年至2016年之间曾是保险经纪，67岁的女摊位助手曾向被告买过保险。

根据案情，被告为了还债，在2015年尾决定以卖假保险的方式对受害者下手。她在2015年12月伪造了一份保单，交给受害者看，说她只要以5万元买下该份“投资保险”，一年后就能取回5万2340元。

受害者不疑有他，将5万元现金交给被告。

接下来的几个月，食髓知味的被告又再伪造了五份保单，一次又一次骗受害者出钱买“投资保单”。加上第一次的5万元，被告在2015年12月至2016年4月之间一共骗走受害者27万3000元。

受害者的家人在2016年5月得知此事，立即约见被告。在家人追问之下，被告坦承将钱私吞，用在生活花费及偿还债务上，她要求受害者的家人别报警，并表示会在三个月内把钱归还。

但是，被告最终只吐出2万1200元，受害者的家人于是报警。

完整报道，请翻阅2021年12月10日的《联合晚报》。