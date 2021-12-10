疑安全隔板脱落 烘手机绞断女童左食指

商场厕所烘手机疑安全隔板脱落，5岁女童将手伸进机器要把小手吹干，半截食指瞬间被烘干机正在高速旋转的扇叶绞断，必须做截肢手术，留下永久性残疾。

这起不幸意外发生于12月6日晚上9时左右，地点在爱雍·乌节（ION Orchard）B4层的一个女厕。

女童的父亲今早在面簿贴文，说明事件的来龙去脉。根据他的绘述，当时一家人在商场吃完饭之后，女童要求上厕所，她在女佣的协助下洗手，随后自行走向女厕里的烘手机。

没想到两秒钟不到，女童的小手指就被缺了隔板的烘干机绞断。

按照形容，烘手机原应设有安全隔板，避免使用者触碰到运转中的扇叶。女童当时使用的烘手机不知何故缺了这层安全隔板，女童手一伸，小指就直接进入叶片的运转范围，食指的指尖瞬间被绞断。

父亲早前的贴文也提到，女童出事后立刻大声尖叫，同行的姐妹们也在一旁吓哭，喊叫父亲赶快上前帮妹妹。

后来商场的工作人员也赶到现场，一行人尝试将烘手机从壁柜里取出，相信是为了要取出女童被绞断的手指碎骨，但他们竟一时之间找不到钥匙，最后只好硬将壁柜撬开。

女童已于昨日完成手术，左手的小食指超过一半被截断。父亲感慨地在帖文中说：“我的愿望是有朝一日科技够发达，让女儿装上可行动自如的假肢。在此之前，她得不断面对他人的疑问，以及对这起意外的惨痛回忆。”

完整报道，请翻阅2021年12月10日《联合晚报》。

