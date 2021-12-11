5岁至11岁儿童月底前可开始接种 追加剂覆盖范围扩大至18岁至29岁

学龄群体的疫苗接种工作将由卫生部、教育部和幼儿培育署联合展开。卫生部也宣布，18岁至29岁者从本月14日起，若距离接种第二剂疫苗已满五个月，就可预约打追加剂。

抗疫跨部门工作小组接受冠病疫苗专家团的建议，5岁至11岁的本地儿童将在本月底之前开始接种辉瑞／复必泰冠病疫苗，两剂疫苗之间的间隔为21天，剂量只有成人的三分之一，也就是每剂10微克。

学龄群体的疫苗接种工作将由卫生部、教育部和幼儿培育署联合展开，教育部和幼儿培育署将提供更多详情。

患中度至重度慢性疾病儿童

应优先接种疫苗

卫生部在昨天深夜发出的文告中也宣布扩大疫苗追加剂的覆盖范围。18岁至29岁者从本月14日起，如果距离接种第二剂疫苗已满五个月，就可预约打追加剂。

卫生部已经和辉瑞签署新的冠病疫苗供应协议，新一批疫苗预计将在本月内送抵我国。

这是我国卫生科学局首次批准用于5至11岁年龄群的冠病疫苗。冠病疫苗专家团也建议，考虑到冠病在本地社区的持续传播，以及奥密克戎（Omicron）变种毒株的出现，患有中度至重度慢性疾病的儿童，应该优先接种疫苗。

专家团也说：“为这个年龄群的儿童接种疫苗将降低冠病在学校的传播概率，减少对课程和课外活动的干扰。”

卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生昨晚在面簿发贴文说，卫生科学局同药物咨询委员会和传染病专家小组对冠病疫苗数据进行了彻底的评估。“根据目前的数据，为年轻群体施打疫苗的好处要大于所面对的风险，疫苗也符合质量、安全和效能标准。”

他也说，在一项针对2000余名5岁至11岁儿童进行的研究当中，疫苗的效能估计为90.7％，儿童接种疫苗时出现注射部位疼痛、疲劳、头痛、畏寒和发烧等副作用的频率和严重程度，与青少年相比也较低。

普杰立指出，副作用也会在疫苗接种的几天之后消退，研究中也没出现严重过敏反应及心肌炎或心包炎等病例。

另外，国内外证据显示，两剂疫苗给予的保护会逐渐减弱，这在较年轻群体之间也是如此，只是速度比较慢。因此，冠病疫苗专家团也建议，所有30岁及以上的公众，以及一些18岁至29岁高风险群的公众施打追加剂。

此外，根据有关奥密克戎的国际数据，虽然现有疫苗仍能对这个新毒株提供保护，但有效性会降低。追加剂将加强对冠病的保护，预料也会降低感染奥密克戎以及患重症的风险。初步研究显示，追加剂也能改善针对奥密克戎中和抗体的效能。

专家团因此认为，追加剂有助保护18岁至29岁者预防冠病，建议所有18岁及以上完成疫苗接种者也施打一剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗追加剂。

这个年龄层中患上重症风险较高者，譬如有其他医疗状况、怀孕等，应优先施打追加剂。

卫生部鼓励完成两剂疫苗的公众，在适当的时候尽快去打追加剂，如果还没有收到短信通知，可以到任何接种莫德纳疫苗的中心施打追加剂。