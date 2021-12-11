两客服人员初步确诊感染奥密克戎 樟宜机场：将加强检测及必要安全措施

已有两名在机场工作的客服人员初步确诊感染奥密克戎冠病变种毒株，樟宜机场集团将密切观察疫情发展，采取必要的安全措施。

从昨天起，所有机场前线人员除了须进行原有的每周定期轮流检测，下来七天也须每天接受快速抗原检测（ART），以防万一。

樟宜机场集团高级副总裁陈传昨天答复《联合早报》询问时说，确诊客服人员的密切接触者已在密切观察中，樟宜机场会继续采取严格的安全措施。在过境厅为乘客提供服务的工作人员必须完成疫苗接种，并穿戴个人防护配备。

在工作中会与乘客有密切接触的人员，原本只须每周定期轮流接受聚合酶链式反应（PCR）检测。其他前线人员，包括在公共区工作的职员，每七天也得接受快速抗原检测。

专家：迟早会传播 公众不必过度惊慌

自从奥密克戎变种毒株的消息出现后，服务过境乘客的工作人员已加强个人防护配备使用的措施。随着疫情发展，樟宜机场集团会相应地采取措施，保障员工的安全。

受访传染病专家认为，奥密克戎变种毒株迟早会在社区传播，但公众不必过度担心。疫苗接种仍可预防重症，应继续鼓励人们注射追加剂。

梁浩楠医生受访时说：“这是迟早的事，社区病例料在这个月增加。但如果你打过疫苗，就不必担心。该打追加剂时，请去打针，追加剂还是能增强个人的免疫力。”

前天通报的两起初步确诊感染奥密克戎的病例都已完成接种及注射追加剂，病患无症状或只出现轻微症状。

梁浩楠认为，这显示疫苗与追加剂有助于保护个人避免染上重症。随着本地可以接种疫苗的人口中有超过九成已完成接种，人们无须对变种毒株感到恐慌，也没有必要在这时收紧防疫措施。

目前无须调整防疫策略

国大苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授也表达了目前无须调整策略的看法。他受询时指出，加强对旅客的监测、让奥密克戎病例在医院隔离，现有的这些措施就是为应对变种毒株可能流入社区而实行的，现阶段不用调整。

“现在先把奥密克戎疑似病例隔离，并追踪病例的接触者，这样有一定的作用，但一旦病毒在社区扩散，就未必有足够的资源来维持这些措施……到了某个阶段，我们会出现遗漏的社区病例。但我国已有很高的疫苗接种率，与其耗尽资源去避免病毒传播，我觉得应该更积极地推行追加剂接种，让人们获得更好的保护。如果你接种了疫苗和追加剂，患重症的风险将降低。”

卫生部前天也强调，奥密克戎毒株传染力更高，已传播至全球多个地方，我国预计会在边境和社区检测出更多病例。公众应继续保持警惕，包括尽快接种疫苗或追加剂。