我国添三起奥密克戎病例 包括一机场前线工作人员

我国再有三起冠病病例初步确诊感染奥密克戎变种毒株，包括一名机场前线员工，另两起则是通过疫苗接种者旅游走廊抵新的输入病例。

卫生部昨晚发文告指出，我国第二起初步确诊感染奥密克戎的本土病例是一名38岁男子，在樟宜机场第三搭客大厦登机口担任乘客服务人员。

他不曾与之前通报的三名奥密克戎境外输入病患接触，与前天公布初步确诊奥密克戎的首起本土病例、24岁机场女客服人员也没有已知关联。

这名男子本月9日在前线人员的每周定期轮流检测中初步确诊。他在接获聚合酶链式反应（PCR）检测结果呈阳的消息后，便自行在家隔离，直到被送往国家传染病中心。

另外，又有多两起通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）返新的输入病例也初步确诊感染奥密克戎。

其中一人是通过VTL于本月8日从英国返新的30岁女子。她7日在英国接受的行前检测结果呈阴，9日抵新时的PCR检测结果却呈阳，因显示S基因靶标失效（S-gene Target Failure）而怀疑感染奥密克戎。

另一名26岁男子也是本月8日通过VTL从英国入境。他在航班上不曾与上述30岁女子接触，6日在英国的行前检测同样呈阴，9日抵境检测结果呈阳，怀疑感染奥密克戎。

两人在被送往国家传染病中心前已自行隔离。

上述三名病患都已完成疫苗接种，且没有出现症状。国家公共卫生实验室正为三人进行全基因组排序，以鉴定他们感染的是否为奥密克戎。

卫生部也在追踪他们的密切接触者，所有密切接触者都须在指定设施隔离10天，并在开始隔离时及结束隔离前接受PCR检测。

昨天新增454病例

三个多月来低点

我国昨天新增454起冠病确诊病例，其中436起是社区病例，四起新病例来自客工宿舍，其余14起从境外输入。再有四人因冠病并发症逝世。

昨天的新增病例写下过去三个多月来的单日新低，是自9月8日的349起以来，病例最少的一天。每周社区病例增长率同样稳步下降，从前天的0.58减至0.56，连续28天低于1，也是这项数据自8月23日公布以来的最低水平。

目前有637名冠病病患住院，其中40人情况危急，在加护病房接受插管治疗。原本在加护病房的一名11岁或以下的儿童，以及一名12岁至19岁间的青少年都已转出加护病房。

另有四名70岁及以上的病患病情不稳定，在加护病房观察。120名住在普通病房的病患需要输氧。

昨天有1017人出院和完成隔离。全国加护病房的床位维持在426张，冠病病患使用其中44张，比前天少，但非冠病病患所占床位增至172张，使得空置病床减至210张。加护病房整体使用率也因此从50％略增至50.7％。