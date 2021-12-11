李总理： 会馆肩负文化传承责任 须通过创意吸引新血加入

揭阳会馆昨天举行成立80周年庆典，李显龙总理通过预录视频送上祝福。他提到，培养新一代的接班人是许多会馆共同面临的挑战。揭阳会馆过去10年成立潮剧团、延续潮邑青少年传统成年礼“出花园”、举办经济讲座，让年轻一代顺其自然地加入会馆。

随着时代的脚步，会馆在我国社会中所扮演的角色逐渐演变为肩负文化传承的责任。各会馆须通过创意吸引年轻新血加入，继续弘扬华族精神。

揭阳会馆昨天在醉花林俱乐部举行成立80周年庆典，李显龙总理通过预录视频为“辉煌80”活动送上祝福，并作出以上表示。

他提到，培养新一代的接班人是许多会馆共同面临的挑战。揭阳会馆过去10年成立潮剧团，让更多人接触传统戏曲；延续潮邑青少年传统成年礼“出花园”，向年轻人传扬孝道仁义的传统价值观；举办经济讲座，吸引年轻专业人士参加。“从这些活动，年轻一代可以顺其自然地加入会馆，逐步分担带领会馆的责任。这样一来，他们能够继续发扬华族文化精神，也造福新加坡。”

揭阳会馆80周年庆吸引了约85人到场参加，并通过网络现场直播。担任庆典主宾的文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉认为，冠病疫情对众多会馆的营运产生挑战，但也有会馆借此检讨如何通过新旧线上线下服务支援会员。

也是华社联络组主席的唐振辉在发言中指出，除了推进数码化，会馆也通过举办能让年轻一代产生共鸣的活动，吸引新血加入。“年轻会馆领导人和成员的参与将确保有一个强大的继任渠道，有连续性和一致性，让会馆商誉继续下去。”

揭阳会馆会长林宝顺博士说，会馆10年前推动转型，已初见成效，董事会成员的平均年龄已从几年前的70多岁，降至目前的50岁左右。

林宝顺也在会馆为庆典出版的272页纪念特刊中写道，“我们的方向很明确，让会馆成为一个平台，年轻人在这里交流的时候，可以谈生意寻找商机；另一方面，我们也找行业资深人士为青年企业家提供培训，同时把这些活动也向社会公开。我想这样或许才能吸引更多的年轻人来会馆”。

揭阳会馆也颁发长青奖和杰出服务奖给八人，当中大部分服务会馆超过25年，为会馆的转型与传承作出重要贡献。

名誉顾问林文兴获颁

长青奖及杰出服务奖

长青奖得主有会馆法律顾问朱时生、永久荣誉会长兼副会长郑刘峰，以及荣誉会长兼副会长郑炳山。

杰出服务奖得主有永久荣誉会长兼副会长黄南德、永久荣誉会长兼副会长洪静源、第二副会长陈庆来和永久荣誉会长吴福泰。

担任名誉顾问超过30年的林文兴，同时获颁长青奖和杰出服务奖。

也是淡马锡控股董事长的林文兴代表得奖者致谢时说：“我们一众得奖者在为会馆所做的工作中遵循先辈的价值观——互助自助，不仅为现在，也为子孙后代做事。我们希望继任者保留这些价值观，并传承给后代。”

揭阳会馆的前身是1941年本地揭阳人为救济家乡水灾而组织的赈灾委员会。同乡会活动在1942年因日军入侵而暂停，后于1946年恢复，鼎盛时会员过千人，不仅服务乡亲，也为潮籍新移民提供寄宿和介绍工作。

因政府征用加武路41号和43号连排店屋的旧会所，揭阳会馆于1985年迁至芽笼27巷的会所至今，目前有500多名会员。

展望未来，林宝顺有三大建议。一是加大与社会的联系，并计划与新加坡科技设计大学合作开办青年企业家课程；二是进一步扩大“出花园”，欢迎新移民和其他族裔青年参加；三是在重阳节和冬至等节日，为年长会员举办活动，在创新中传承文化。