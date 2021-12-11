“盼”领头 字述一年投选活动明晚截止

投票将在明天（12月12日）晚上11时59分截止，有意参与投选的读者，可点击链接，阅览字述一年专网参加投选。

“字述一年”的投选活动进入最后阶段，“盼”和“变”继续保持领先地位，但“家”奋起直追，从原本不在前五名跃升至第三名，能否成功突围，就看这最后两天的投票情况。

截至昨天，结合网络投选和邮寄选票，“字述一年”收到的总票数超过9000张。10个候选汉字当中，“盼”“变”“家”“聚”和“困”排在前五位，“等”则掉出了前五名。

投票将在明天晚上11时59分截止。有意参与投选的读者，可在今明两天点击链接，阅览字述一年专网参加投选。

参与投选活动并选中年度汉字的读者都有机会赢取总值1万2000元丰富奖品，其中三人能兑换全球多个服务公寓住宿的Ascott Star Rewards积分，价值分别为1500元、1000元和500元；另有价值1000元的华硕（ASUS）Vivobook 13 Slate OLED（T3300）笔记本电脑，以及价值659元的Epitex酒店系列1200TC 100%埃及棉床品四件套。

未选中者也有机会赢奖，奖品包括15份各值100元的eCapitaVoucher电子礼券，和40份各值50元的新加坡海底捞餐券。

如果你错过了《联合早报》过去几周有关“字述一年”的报道和视频，可上网浏览早报网页点击“字述一年”的专页，或搜索关键字“字述一年”或“字述一年2021”。

2021年“字述一年”的投选结果会在来临周三（15日）傍晚6时，通过网络直播节目揭晓。

《联合早报》自2011年举办“字述一年”投选活动，今年迈入第11个年头，邀请读者一同回顾和总结即将结束的一年，并以10个汉字概括过去一年国内外的重大新闻事件。今年入围的10个汉字是变、等、共、家、聚、困、盼、食、限和毅。

本届“字述一年”汉字投选活动由《联合早报》和凯德集团联合呈献。