青年坠阿窿借贷骗局 借20万创业 反被骗15万

22岁青年要筹集创业资金，上网向两家自称是“合法”的借贷公司欲借20万元，不料陷入借贷骗局，不仅一分钱没拿到，还被骗走15万元。

青年在父母的陪同下接受《联合晚报》访问，公开受骗经历，提醒大家提高警惕。

曾上网查借贷公司是否合法

不愿透露姓名的青年说，为了筹备资金创业，他在上个月14日上网查找借贷公司，咨询其中一家公司后，也收到其他借贷公司的短信，最后决定向两家自称是“合法”的借贷公司分别贷款10万元。

他说，他到新加坡金融管理局（MAS）网站查找这两家借贷公司是否合法，借贷公司也提供相关资料，殊不知遇上的却是冒用合法借贷公司名义的阿窿。

他说，两家借贷公司都称，由于他是新顾客，要缴付手续费才能把钱借给他，他照办共转了五万元给两家公司。之后他打消念头不想借，阿窿要他再转账，才能取回之前的“手续费”。他心急想拿回钱，又转了10万元。这15万元，是他这些年来投资赚来的盈利，也是属于他的创业资金，不料却化为乌有。

直到青年的父母发现后，才阻止青年继续转账给阿窿。对方见状竟开始发来骚扰短信和视频，恐吓说会放火烧屋和泼漆。

“我的身份证是旧地址，阿窿还拍了旧家的门口来威胁我，因为担心别人遭殃，我除了上网报警，也也到警局去报案。”

警方证实接获报案，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年12月11日的《联合晚报》。