汇回中国被动手脚 血汗钱变“黑钱” 两女恐失6000元

辛苦工作存得一笔血汗钱，汇到中国竟然变“黑钱”，银行户头因此被执法单位冻结，两名女销售员无端端损失6000新元。

从事销售的同事刘女士（34岁）与周小姐（29岁）申诉，两人于今年1月14日通过汇款公司JC Global各自汇2000新元回中国，刘女士把钱汇给在中国的母亲，周小姐则把钱汇到自己的中国银行户头。这笔钱隔天顺利过账，周小姐也顺利把钱取出，转到网络钱包使用。

三周后，周小姐于2月4日再汇4000元新元，不料钱过账后无法如往常取出转到网络钱包，她赫然发现银行户头被冻结。刘女士随后也发现母亲银行户头同样被冻结，钱根本取不出。

两人从银行得知，这笔钱被中国重庆反诈骗公安局冻结，错愕不已。

“据汇款公司的说辞，他们将钱转到香港的一间合法公司，香港公司随后把钱转到中国‘合伙人’手上，再由这名‘合伙人’转到我们的户头。这个名为‘姚豹’的男合伙人，后来因涉及洗黑钱被中国公安逮捕，所有经过合伙人之手把钱转进的银行户头一律被冻结。”

如今刘女士的2000余新元，以及周小姐的约4000新元都拿不回，两人感到非常无助。刘女士无奈说：“我只是要汇钱，怎么变成洗黑钱，与罪犯扯上关系？”

完整报道，请翻阅2021年12月11日的《联合晚报》。