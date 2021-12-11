6月空置至今 有人1元8角标水果摊

金文泰2道一水果摊今年6月空置后，三度展开摊位招标，上个月有人以1元8角的低价下标，成为唯一投标者无竞争对手。

在国家环境局公布的11月份巴刹与熟食中心摊位五名出价最高的投标者名单，位于金文泰2道第353座的巴刹与熟食中心其中一水果摊，仅有一人以1元8角下标。虽然如此，根据条例，由于摊位早前已进行过两次投标活动，若无状况，这名唯一的投标者将顺利标下摊位。

《新明日报》记者查询，这已是相关摊位今年第三次展开招标活动，据了解摊位在6月空置至今。第一次是在七月份，当时有五人投标，最高标价是168元8角8分，最低标价是11元，但该月份得标结果显示没有人成功标下摊位。摊位第二次招标是在10月份，而这次招标即使只有一人投标也可得标。当时也只有一人以10元投标，但不知为何最终没得标。

《新明日报》记者走访该巴刹与熟食中心，一名在巴刹经营水果摊40年的摊贩锺锡龙说，该摊位最后的一个摊主是在去年入驻，经营水果摊。

“这个摊主年约30多岁的。除了有实体店面，也在网上经营水果生意。”

他表示并不清楚前摊主搬离的原因，但他猜测或许与网上生意有关。

“我之前听他说想找个摊位可以让他做网上水果生意。可能他要兼顾两边会忙不过来，毕竟有人在网上订购水果后，还需要有人进行载送，而且如果找第三方载送成本又高。也或许他在其他地方找到更理想位置的摊位。”

另一名在巴刹经营生意的谢女士说，由于每个人标下的租金不同，若不包括租金，她一个月的水电与杂费等约200元。

完整报道，请翻阅2021年12月11日的《新明日报》。