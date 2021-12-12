知辣玉莎撒谎却不作为 费沙自认行为不合逻辑 称相信毕丹星能作出判断

对于辣玉莎在会议后发短信给秘书助理罗佩英和干部纳登，称三位党领导人让她把谎言“带进坟墓”，费沙指辣玉莎在撒谎，虽然他无法解释辣玉莎为什么要这么做。

8月就得知辣玉莎在国会撒谎，却迟迟没有要求她澄清谎言，或与其他工人党中委商讨此事，工人党副主席莫哈默费沙承认自己的行为不合逻辑，但称自己本就是个不单纯按逻辑行事的人，并且信任党秘书长毕丹星。

国会特权委员会本月3日向国会提呈特别调查报告后，于星期一（12月6日）再次开会，决定传召毕丹星、工人党主席林瑞莲，以及费沙这三名阿裕尼集选区议员供证。

费沙和毕丹星分别在星期四（9日）和星期五（10日）出席听证会。特权委员会昨晚发表第二份特别调查报告，共16页，以费沙的供证内容为主。

根据报告，费沙承认，辣玉莎的确在8月8日上午约11时同毕丹星、林瑞莲和他开会，在约一小时的会议上坦白自己8月3日在国会谎称曾陪同一名性侵受害女子到警局报案。

但是，对于辣玉莎在会议后发短信给秘书助理罗佩英和干部纳登，称三人让她把谎言“带进坟墓”，费沙指辣玉莎在撒谎，虽然他无法解释辣玉莎为什么要这么做。

费沙描述，8月8日的会议上，辣玉莎除了承认在国会撒谎，也透露她18岁在澳大利亚留学时遭性侵，说完便崩溃哭泣。毕丹星、林瑞莲和他当下感到不知所措（overwhelmed），他们尝试安慰辣玉莎。

曾是辅导员的费沙，也问辣玉莎是否正在接受治疗，并建议自己可以与一名回教宗教师一起辅导她。他说，三人没有对辣玉莎感到气愤，毕丹星也没提出让辣玉莎去找特权委员会坦白。

辣玉莎冷静下来后，费沙接着讨论辣玉莎在8月3日国会声明中提及的女性割礼和一夫多妻制。他要求辣玉莎当天晚些时候在面簿发声明澄清这两个课题，因为回教社群对辣玉莎的国会声明感到不满。

费沙告诉特权委员会，8月8日至10月29日之间，他没有再与辣玉莎、毕丹星或林瑞莲讨论辣玉莎在国会撒谎的事。

费沙：若希望对撒谎一事得到引导 辣玉莎是成年人应主动提出

费沙供证时同意，对国会说有关警队的谎言是非常严重的，他当下应该意识到辣玉莎的谎言是个大问题。他也认同，如果明知有人在国会撒谎却知情不报，可能构成犯罪，以及他按逻辑应询问辣玉莎是否有意澄清谎言。

对于自己的多次不作为，费沙解释，他将事情交由毕丹星处理，因为两人身为工人党议员，共事了10年，他相信毕丹星能根据所掌握的信息作出判断，也信任辣玉莎会做正确的事。

在他看来，辣玉莎是成年人，也是两个孩子的母亲，年纪不小了，她如果希望得到他、林瑞莲或毕丹星对撒谎一事的引导，应该主动提出。

辣玉莎10月4日在国会重复不实言论后，费沙感到震惊和担心，并意识到这让工人党的处境更困难，因为辣玉莎已两次在国会撒谎。但他仍然没有与毕丹星、林瑞莲或其他工人党中委，商讨如何处理此事。

特委会也决定传召林志蔚供证

对此，费沙重申，他信任毕丹星会解决问题，也相信辣玉莎会做正确的事。

费沙同意，辣玉莎再次撒谎后，他向毕丹星了解情况才是合乎逻辑的做法，但他解释自己没有这样做，除了因为信任毕丹星，也因为他本来就是个不单纯按逻辑行事的人。

费沙供证的视频昨晚也上载到国会网站，但部分内容因涉及辣玉莎隐私而被消音。毕丹星的供证内容则尚未公布。特权委员会昨天开会时也决定，将传召工人党的盛港集选区议员林志蔚供证。