王乙康：传染性更高 奥密克戎或导致 医疗系统承受巨大压力

奥密克戎变种冠病毒株所引发的症状虽然可能相对较轻，但其较高的传染性可能导致更多人受感染。即使患上重症者的比例较小，也可能造成我国医疗系统承受巨大压力。

卫生部长王乙康昨天（12月11日）在面簿贴文中作出以上表述。他提到，初步研究显示奥密克戎的传播性比德尔塔更高，因此奥密克戎在全球扩散是迟早的事，甚至会取代德尔塔，成为主导的毒株。

抗疫跨部门工作小组前晚宣布接受冠病疫苗专家团的建议，让五岁至11岁的孩童在本月底之前开始接种辉瑞／复必泰冠病疫苗，追加剂的覆盖范围也扩大到18岁至29岁的人群。

多国已开始为儿童施打 临床试验证实疫苗安全有效

对此，王乙康说：“随着这些改变，我国预计将在下来两个月内施打超过200万剂冠病疫苗。”

他也指出，其他国家如美国、加拿大、澳大利亚、以色列及欧盟成员国，都已为五岁至11岁的孩童接种疫苗，临床试验也显示为这个年龄群的孩童接种疫苗是安全且有效的。

卫生部呼吁公众，无论是施打哪种信使核糖核酸（mRNA）疫苗作为追加剂，只要符合条件就应尽快接种，才能更好地预防奥密克戎毒株。

王乙康也在贴文中透露，在明年1月更多疫苗运抵我国前，本地的莫德纳疫苗货源多过辉瑞疫苗。

“作为追加剂，两种mRNA疫苗可以互换使用。我与财政部长黄循财接种的首两剂疫苗都是辉瑞／复必泰，第三剂则是莫德纳疫苗。”