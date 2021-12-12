规定放宽两周以来 仅4%咖啡店及食堂开放五人堂食

新加坡食品局回答《联合早报》询问时说，至今78家咖啡店和食堂获准五人堂食，当中没有业者违反安全管理措施。另有四家咖啡店开放五人堂食后，因人手问题等决定恢复每桌最多两人用餐。

咖啡店堂食规定两个多星期前放宽，至今只有78家咖啡店和食堂允许最多五名完成疫苗接种者同桌用餐，占总数的不到4％。

新加坡食品局回答《联合早报》询问时说，至今未发现上述食肆有违反安全管理措施的行为。

另外，四家咖啡店在获准允许五人堂食后，因人手问题和食客的用餐偏好等不同原因，决定恢复每桌最多两人用餐的安排。

本地约1100家咖啡店和1100个食堂持有相关食品局执照。

根据规定，咖啡店若要允许每桌多达五人堂食，业者须采取入场管制措施，把咖啡店围起来，设立指定入口，并安排员工检查和区分完成或未完成接种的食客。若没采取这些措施，只能维持每桌最多两名食客的安排。

上月23日起，达标的咖啡店陆续获准每桌接待多达五名已完成接种的食客。

代表超过400家咖啡店的福州咖啡酒餐商公会副主席洪宝兴说，目前允许五人堂食的78家咖啡店和食堂多数是由独立业者经营，而咖啡店集团暂时保持观望态度。落实措施的额外成本和风险是让业者却步的主要原因。“业者要严格把关，但员工操作时难免会有疏失，要是因此关闭10天，可能得损失好几万元，周末营业额更高也难以抵消。”

他也提到，一些有两个用餐区的咖啡店可能把出入口安排在面对面，让一个人把关，但并不实际。“除非咖啡店很冷清，否则一旦忙起来员工很难兼顾。”

洪宝兴说，之前到一些小贩中心时，入口处虽有两名工作人员负责检查食客的接种状态，但并不严谨。一些大组用餐的食客也没有贴上证明已完成接种的贴纸。“小贩中心有两个人把关都会疏忽，咖啡店要是只有一个人，不是更有可能出现疏失吗？如果增加人手又会提高成本。”

位于宏茂桥工业区一带的建成海鲜馆上月23日起，获准每桌接待多达五人。负责人李玲玲透露，为严格把关，他们多请两人专门负责检查食客的接种状态。如此一来，每个月成本增加3000多元。“我们经营咖啡店，也做煮炒，因此承担所有额外费用。我们暂时没把额外开销转嫁给消费者，但之后会调整食物价格，毕竟除了额外人手，现在员工薪水、食材和运输费都上涨了。”

条例放宽后生意增五成 业者：成本提高也值得

李玲玲也提到，额外措施虽导致成本上涨，但一切都值得。“对比之前每桌只限两人堂食的时候，现在每天的生意额相等于那时一个星期。”

她说，过去两个多星期大部分食客相当配合，但曾碰到一名食客出示截图页面，试图浑水摸鱼。员工发现后请他更新合力追踪应用页面，但“完成接种”字眼没出现，最后拒绝让他进入。

经营现代咖啡店The Patio的老板维恩也采取措施，让咖啡店每桌可招待多达五人。他说，堂食条例放宽后，咖啡店生意平均增五成。

“业者要不要采取措施接待更多人是非常主观的决定，只有经营者知道值不值得。”