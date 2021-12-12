首都新加坡与赞美广场 邀公众参与奇幻圣诞之旅

佳节脚步声近，从即日至本月26日，首都新加坡（Capitol Singapore）及赞美广场（Chijmes）邀请公众一起踏上“奇幻圣诞之旅”。除了热闹的圣诞市集、巨型歌唱圣诞树、溜冰场、人造飘雪，以及灯光投影秀，公众还能搭乘复古边车在市政区进行一场文化历史之旅。

新报业媒体华文读者享有优惠

首都新加坡为新报业媒体华文读者精心准备了一系列圣诞优惠。读者只须使用指定促销代码，或出示SPH Rewards促销页面（shop.sph.com.sg/rewards）即可享有优惠。

荣获2019年旅游局最佳体验奖的复古边车之旅，首次以首都新加坡为起点与终点，载公众穿梭市政区，重新认识包括新加坡国家博物馆、中央消防局、福康宁、赞美广场等在内的七个文化历史地标。读者可上sideways.sg/tour/capitol预订，使用促销代码“SPH15”可享有15%折扣。

首都凯宾斯基酒店为读者推出每晚450元起的圣诞住宿特惠，包含15 Stamford餐馆无限供应的早餐（限两人），以及在所有酒店经营的餐饮店面享有20%特惠。住宿优惠至12月26日为止，促销代码为“CAPITOL”，读者需通过酒店网页预订。

从本月1日至22日（限星期一至三），到凯宾斯基酒店的餐馆15 Stamford by Alvin Leung、La Scala Ristorante，以及Frieda German Restaurant享用佳节套餐的读者，只要出示SPH Rewards促销页面，可享有10%折扣。

首都·凯宾斯基圣诞市集有多达20个摊位，售卖琳琅满目的节日装饰、零食、手作品，凯宾斯基酒店的摊位也提供精致佳节美食供外带，如圣诞麵包、意大利麵包和树桐蛋糕。读者可出示SPH Rewards促销页面，以10%折扣购买圣诞树桐蛋糕。

欣赏皑皑飘雪之余，一家大小能体验在首都新加坡的圆顶帐篷中玩雪和在赞美广场上溜冰。凡出示SPH Rewards促销页面，读者可以优惠价4元入场，或在首都新加坡、赞美广场消费满40元，以赢取一次免费入场（30分钟）。

公众也可预订圆顶帐篷与朋友用餐、谈天，或报名参加周末的烘焙、绘画和刺绣等手作工作坊。

以上优惠均附带条件，欲知更多读者优惠与活动详情，请参考shop.sph.com.sg/rewards，以及christmas.capitolsingapore.com。