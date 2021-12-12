“字述一年”投选今晚截止 立即投票赢取丰富奖品

哪个字最能“字述一年”？马上投选，有机会赢取总值1万2000元丰富奖品。点击进入投票网站。

“字述一年”投选进入最后一天，马上投出宝贵的一票，抓紧机会赢取丰富奖品！

经过为期三周的投选，《联合早报》的年度”字述一年”投选活动将在今天（12月12日）晚上11时59分结束。截至昨天晚上，结合网络投选和邮寄选票，“字述一年”已收到超过1万张票。

其中两张选票令人印象深刻。一名88岁女读者通过邮寄方式投票，还在信封上特别注明年龄，可见参与“字述一年”投票的读者不分老少。

另一名多才多艺的读者用入选的10个汉字，为“字述一年”创作一首打油诗。

88岁女读者通过邮寄方式投票，还在信封上特别注明年龄。（读者提供）

参与投选活动并选中年度汉字的读者都有机会赢取总值1万2000元丰富奖品，包括全球多个服务公寓住宿的Ascott Star Rewards积分、价值1000元的华硕（ASUS）Vivobook 13 Slate OLED（T3300）笔记本电脑，以及价值659元的Epitex酒店系列埃及棉床品四件套。

未选中者也有机会赢奖，奖品包括各值100元的eCapitaVoucher电子礼券，和各值50元的新加坡海底捞餐券。

点击进入“字述一年”专网，就可了解10个入围汉字的含义，看看公众在“字述一年”街头访问选出什么汉字，还可以听专家团如何诠释年度汉字。

“字述一年”的社交媒体游戏也在今晚结束。只要从“字述一年”的10个候选汉字当中任选一个字，并在自己的个人面簿或Instagram帐号上晒出照片，并且说明这个字跟自己生活中的某段故事，或某段回忆的关联，就有机会赢取价值50元的凯德（CapitaLand）电子礼券（共3份）。此外，凡是参与此活动者，皆可获得新加坡插画家、作家阿果的绝版礼品，包括帆布袋、镜片清洁布及笔电保护套。

投选结果会在来临周三（15日）傍晚6时，通过网络直播节目揭晓。

《联合早报》自2011年举办“字述一年”投选活动，今年迈入第11个年头，邀请读者一同回顾和总结即将结束的一年，并以10个汉字概括过去一年国内外的重大新闻事件。今年入围的10个汉字是变、等、共、家、聚、困、盼、食、限和毅。

本届“字述一年”汉字投选活动由《联合早报》和凯德集团联合呈献。