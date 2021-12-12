男子扮警行骗 屡遭揭穿又重来

冒充警察上了瘾？骗不到人不甘心？一名男子近日一次又一次冒充警员企图行骗，不仅穿上警服、戴警员证，还使用印有“新加坡警察总部”标志的宣传站板来充当拍摄背景。他的手法笨拙，不曾得逞却屡试不爽，一名男主管最近更用手机录下男子行径，打算报警处理。

假冒警员行骗的手法不少，这类案子近来更是频频发生，朱利安·马蒂斯（40岁，活动管理兼市场部主管）日前就向《联合晚报》反映，在众多的假警察骗案中，有一名男子做得很“出面”，此人穿着警察制服在视讯中跟对方要个人信息，屡次遭揭穿却从不死心，每次都还把自己的骗术改进后又卷土重来。

朱利安是在前天（12月10日）中午时分跟该名男骗子“交手”的。他受访时说，中午接到陌生电话，发现来电者的号码是“+92”开头时，他就怀疑是诈骗电话，因此准备好一台手机录像，同时按下接听键，用扩音功能跟对方谈话。

“对方有很重的印族口音，他声称来自刑事侦查局（CID），还指我的银行户头有问题，要我在视频中出示我的身份证。”

朱利安当然没有上当，他继续录制视频，同时拿起桌上一包咖啡在屏幕前晃过，称这就是自己的身份证。对方这时忽然激动起来，还厉声朝朱利安发话，让他立刻出示身份证，对方后来相信看到他另一只手正在录像，立刻慌慌张张地挂断电话。

“遇上骗子时我通常会多聊几句，总觉得我多浪费他们一分钟，外面就少一些人上当，我曾有跟骗子聊了近45分钟的纪录。”

他告诉《联合晚报》，对方说话漏洞百出，很容易遭识破，但为避免有人被骗，他还是打算报警处理。“通话中，我甚至还听到背景还有他人在通话，疑似也在行骗。”

完整报道，请翻阅2021年12月12日的《联合晚报》。