不顾孙闲不下来 69岁退休嫲学画弹古筝

卸下照顾孙儿的担子后，退休阿嫲不让自己闲下来，她重拾学习乐趣，学弹古筝和压花，现在甚至学习彩墨画。阿嫲坚信，自己无时无刻不学习，可以预防失智症，更是弥补了童年的遗憾。

这名退休妇女是今年69岁的古丽珍，自2008年从印度尼西亚到新加坡定居，帮忙两位嫁来本地的女儿看顾孩子。2012年，她的女儿决定自己看顾孩子后，她便卸下照顾孙儿的担子，开始学习自己感兴趣的事物。

“不用照顾孙儿后，生活变无聊，时间也多了，所以我报名学习自己一直以来很感兴趣的古筝和压花。我小时候没有机会接触这些活动，现在总算可以尽情学习，也算是完成儿时的愿望吧。”

古丽珍说，她年纪越大越健忘，朋友提议打麻预防失智症，但她不感兴趣，反倒想到自己一直以来很喜欢的彩墨画。去年年头，她决定到新加坡慈济报名彩墨画课程。

古丽珍没有画画功底，但她认真看待每一次学习和每一个作品，她可以因为作品有瑕疵，而重画好几遍，其中一副山水画，更是她重画九遍后才完成的，连老师都赞赏她的坚持和毅力。

她的这副得意作品，原本打算拿到新加坡艺术协会陈之初博士美术奖比赛2021参赛，不料比赛却因为疫情取消了。

“我对这个作品特别执着，除了吃饭睡觉，我可以从早画到晚，若是在床上突然想到哪里画得不好，我会立刻起身修改，女儿还调侃我没事找事做。”

古丽珍说，学习彩墨画让她变得比较有耐心，不那么容易急躁。她也相信只要有心，没有什么事是学不会的，想借此鼓励在家赋闲的退休人士，可以学习或做一些自己感兴趣的事，让退休生活过得开心有意义。

完整报道，请翻阅2021年12月12日的《联合晚报》。