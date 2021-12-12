儿科专家：三组孩童或不适合接种疫苗

本地介于5岁至11岁的孩童今年底前将可开始接种疫苗，受访儿科专家指出，辉瑞疫苗安全有效，但有三组孩童或不适合接种。

我国卫生科学局批准5岁至11岁的孩童接种辉瑞/复必泰（以下简称辉瑞）疫苗，抗疫跨部门工作小组也已接受冠病疫苗专家团的建议，将在本月底展开接种辉瑞疫苗的计划。

不过，不少父母仍心存疑虑。百汇癌症中心儿童血液和肿瘤学专科高级顾问李志伟医生受访时说，目前辉瑞疫苗安全有效，但正生病或发烧的孩童应该延期接种。

李志伟也指出，有三组孩童或不适合接种。

“其一，是在接种首剂疫苗后产生严重反应的孩童。其二，有罕见的一组孩童，先天有严重受损的免疫系统，所以对任何疫苗都不会产生反应。其三，有不稳定慢性疾病，以及那些正进行抑制免疫力治疗或化疗的孩童，或可以择期接种疫苗。”

李志伟进一步说，接种疫苗较常出现的副作用是发烧、头痛以及泻肚子，所以若孩童曾经出现这些症状，最好是延期接种。

传染病专家梁浩楠则说，目前根据德尔塔变种毒株的数据，5岁至11岁的孩童应该接种。

“其中一个原因是，孩童可能在染疫后患有儿童多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome-in Children，简称MIS-C）的风险，比接种疫苗后出现的并发症高出许多。”

“但未知的是，如果感染奥密克戎变种毒株后，孩童患有MIS-C的风险会否较现在低，那或许接种疫苗就不会明显有益处。但以目前奥密克戎病例的增加趋势来看，当再次开学时，或会在孩童之间传播。”

完整报道，请翻阅2021年12月12日的《新明日报》。